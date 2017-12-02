В Краснодарском края пройдет демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills

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В следующем году демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills пройдет в 49 регионах страны. Независимую оценку качества подготовки получат более 25 000 выпускников колледжей, техникумов и вузов.

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. С января 2017 года демэкзамен по стандартам WorldSkills Russia проходит в пилотном режиме в 26 регионах, его уже сдали более 14 тысяч студентов и выпускников колледжей по 74 компетенциям.

Решение о проведении в 2018 году демэкзамена в 49 регионах принято на заседании комиссии по отбору субъектов Российской Федерации. Еще три региона – Забайкальский край, Республика Крым и Сахалинская область смогут присоединиться к пилотному проекту в 2018 году после прохождения дополнительных процедур.

При отборе регионов учитывался опыт проведения в субъекте региональных чемпионатов, демонстрационного экзамена в 2017 году, участие в реализации проекта по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, наличие у колледжей статуса специализированных центров компетенций WorldSkills и готовность предприятий в регионе к участию в организации и проведении демэкзамена.

Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в систему государственной итоговой аттестации стартовал в январе 2017 года. На этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертным сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения по компетенциям, соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования.

Все участники демэкзамена получили доступ в электронной системе к специальному документу – Skills-паспорту, в котором зафиксированы все результаты. Skills-паспорт уже признан такими организациями, как Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI и другими. В мире демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills признали Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай и Новая Зеландия.

Перечень регионов, прошедших отбор на проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в 2018 году:

1. Белгородская область

2. Владимирская область

3. Вологодская область

4. Ивановская область

5. Иркутская область

6. Калужская область

7. Кемеровская область

8. Кировская область

9. Костромская область

10. Краснодарский край

11. Красноярский край

12. Курганская область

13. Курская область

14. Липецкая область

15. Москва

16. Московская область

17. Мурманская область

18. Ненецкий автономный округ

19. Нижегородская область

20. Новгородская область

21. Новосибирская область

22. Омская область

23. Оренбургская область

24. Пермский край

25. Республика Башкортостан

26. Республика Бурятия

27. Республика Дагестан

28. Республика Коми

29. Республика Марий Эл

30. Республика Саха (Якутия)

31. Республика Северная Осетия-Алания

32. Республика Татарстан

33. Рязанская область

34. Самарская область

35. Санкт-Петербург

36. Саратовская область

37. Свердловская область

38. Смоленская область

39. Тамбовская область

40. Томская область

41. Тульская область

42. Тюменская область

43. Удмуртская Республика

44. Ульяновская область

45. Хабаровский край

46. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

47. Челябинская область

48. Чувашская Республика

49. Ярославская область

WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

Источник: Конвергентный центр "WorldSkills Russia"