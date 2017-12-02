Так, в рамках проекта «Вместе дружная семья – детский сад, родители и Я», 24 ноября в логопедической группе № 8 МБДОУ № 81 состоялся праздник, посвященный Дню матери. Такие мероприятия проходят ежегодно, но в этом году, в рамках проекта, мы привлекли к участию в празднике самих родителей, попросив их подготовить совместно со своими детьми какой-то номер. Кто-то опасался, а получится ли? Некоторые родители сомневались, смогу ли я? Стеснялись, что нужно выступать перед всеми. Но отбросив все сомнения - все получилось!

И самая большая благодарность за все — искренние слезы мам, сияющие лица детей, крепко сжимающих руку и шепчущих: «Мама, я тебя люблю». Что может быть прекраснее на свете?!

А для нас, педагогов — это и есть цель нашей работы: видеть, как счастлива мама, как радуются дети. Такие праздники обогащают всех. И те, кто сомневался, стеснялся, неловко себя чувствовал - на какой-то момент забыли про все это, увидев счастливые глаза ребятишек, ведь для них МАМА — самая красивая, самая любимая, самая лучшая!

Счастья Вам, а это значит: будем РЯДОМ, будем ВМЕСТЕ!!!



Подготовила: учитель-логопед Новикова Татьяна Николаевна