В Новороссийске представили школьную форму будущего

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Ведущие производители школьной форменной одежды стали участниками выставки «Дни школьной моды–2018». Мероприятие состоялось в Новороссийске, в дальнейшем подобные презентации пройдут по краю.

Решение провести в крае такие выставки–показы принято для того, чтобы и руководители школ, и родители знали, что форму для своих детей можно сшить в крае. Эту идею поддержал вице-губернатор региона Василий Швец, – отметил руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов во время церемонии открытия выставки.

На школьную форму под брендом «Сделано на Кубани» приехали посмотреть учащиеся и их родители, руководители отделов образования, представители родительских комитетов и администраций образовательных учреждений Абинска, Геленджика, Анапы и Крымска.

Новороссийск стал первым городом, где презентовали школьную моду будущего. Следующая выставка пройдет в станице Ленинградской 9 декабря.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края