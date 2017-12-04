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В рамках проекта «Я и моя семья» учитель-логопед первой квалификационной категории МБДОУ № 81 Садовая Светлана Борисовна провела открытое мероприятие в форме мастер-класса для родителей старшей логопедической группы, молодых специалистов детского сада по теме: «Вместе мы создаём родословную своей семьи».

На этапе подготовки проекта родителям было предложено вместе с детьми изготовить макеты, нарисовать, образно представить историю своей семьи, то есть создать родословную. У родителей возникло много вопросов: как делать? Зачем это надо детям? Поэтому возникла идея поделиться опытом работы над родословной и заинтересовать, привлечь родителей к данному творческому процессу. В ходе проведения открытого мероприятия были приглашены родители, молодые специалисты, ученик 5 «В» класса СОШ № 10 Попов Илья. Илья выступил перед детьми старшей группы с презентацией «Моя родословная», в которой не только в увлекательной форме рассказал о своих предках, но и показал важность данной работы. Затем уже дети рассказывали о своих семьях, представляя свои родословные древа. Всем было интересно, ребята с увлечением слушали и делились своими впечатлениями. Родители, обсуждая мероприятие, пришли к выводу, что работа над данным проектом способствовала более близкому общению с детьми, развивала коммуникативные умения детей.

Источник: Садовая Светлана Борисовна