Рособрнадзор поставил задачу регионам максимально объективно провести итоговое сочинение

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела селекторное совещание с руководителями региональных органов управления образованием о готовности к проведению итогового сочинения.

Основной срок проведения итогового сочинения – 6 декабря, в этот день его напишут более 650 тысяч участников. Никаких принципиальных изменений в процедуре проведения сочинения в этом учебном году нет.

«Это одно из самых масштабных мероприятий наряду с ЕГЭ. Нужно провести сочинение максимально объективно», - заявил в ходе совещания заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он попросил региональных министров образования обратить особое внимание на школы и муниципалитеты, в отношении которых были вопросы по объективности проведения сочинения в предыдущие годы. В обеспечении объективности проведения сочинения также примут участие общественные наблюдатели.

Итоговое сочинение в выпускных классах введено с 2014/15 учебного года, его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены следующие направления тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена.

Источник: Рособрнадзор