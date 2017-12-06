Итоговое сочинение по литературе написано!

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6 декабря 2017 года 1273 выпускников новороссийских школ и 63 учащиеся СПО написали итоговое сочинение , которое служит своеобразным допуском к итоговой аттестации выпускников. В этом году ребятам для написания сочинения было предложено на выбор пять направлений. На выполнение творческой работы школьникам давалось 3 часа 55 минут.

Наиболее востребованными среди одиннадцатиклассников оказались темы из направлений «Равнодушие и отзывчивость» («Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?») и «Верность и измена» («Когда измену можно простить?»).

Работы одиннадцатиклассников муниципальная комиссия оценит по пяти критериям. Чтобы получить «зачёт», нужно заслужить удовлетворительную отметку за два основных показателя и хотя бы один дополнительный. В число обязательных критериев входят соответствие теме и аргументация, то есть привлечение литературного материала.

Результаты написания своих работ одиннадцатиклассники узнают не позднее 20 декабря 2017 года. Участники, получившие «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение повторно уже в следующем году - 7 февраля и 16 мая.

Источник: Управление образования МО Новороссийск