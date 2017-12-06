Итоговое сочинение 6 декабря прошло в штатном режиме

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Итоговое сочинение (изложение), которое в основной срок 6 декабря 2017 года написали более 650 тысяч выпускников, завершилось в штатном режиме без сбоев и нарушений.

Итоговое сочинение оценивается по системе «зачет» или «незачет». Успешное написание сочинения (изложения) является для выпускников текущего года допуском к государственной итоговой аттестации в 11 классе.

Сочинение также может быть представлено абитуриентом при приеме в вуз. Его результат вуз вправе учесть в числе индивидуальных достижений поступающего, начислив ему дополнительные баллы к сумме результатов ЕГЭ.

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены следующие направления тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. Темы сочинений были объявлены участникам за 15 минут до начала экзамена.

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 7 февраля 2018 года и 16 мая 2018 года.