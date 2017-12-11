В школе №6 города Геленджика открыли класс юных полицейских

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Носить полицейскую форму и получать знания в области юриспруденции наряду с изучением базовых школьных предметов теперь будут ученики 8 «А» класса.

Открытие нового направления патриотической работы в школе №6 прошло на торжественной линейке, на которой присутствовали глава города, ветераны войны и вооруженных сил, депутаты городской Думы, сотрудники полиции, педагоги и учащиеся школы.

Приветствуя старшеклассников, Виктор Хрестин отметил, что для них открытие такого класса - хорошая возможность не только познакомиться с работой полицейских, но и получить правовые знания, без которых современному человеку сегодня просто не обойтись.

- Символично и то, что это мероприятие проходит накануне Дня Героев Отечества. Президент России Владимир Путин отмечает, что мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Уверен, что вы – настоящие патриоты своей Родины, и в случае, если все-таки свяжете свою жизнь с этой профессией, будете с честью нести службу в органах внутренних дел, - добавил глава города.

В ходе торжественной линейки начальник Отдела МВД России по городу Геленджику Вадим Чикин вручил каждому ученику

8 «А» класса Кодекс чести и нагрудный знак «Юного полицейского».

Школьники, в свою очередь, пообещали воспитывать в себе лучшие человеческие качества, жить, учиться и творить во славу Великой России и стать достойными гражданами и надежными защитниками Отечества.

Занятие у юных полицейских будут вести учителя и сотрудники правоохранительных органов. С сегодняшнего дня школьники, желающие посвятить свою жизнь службе в полиции, будут на внеурочных занятиях углубленно изучать такие предметы, как «Право», «История», «Обществознание», знакомиться с антикоррупционным законодательством России и психологическими особенностями профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, юные полицейские получат возможность присутствовать на занятиях по строевой и огневой подготовке, обучаться приемам борьбы, снимать отпечатки пальцев и многого другого.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик