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12 декабря 2017 года отмечается 251-я годовщина со дня рождения русского историка, автора знаменитой «Истории государства Российского», писателя и издателя Николая Михайловича Карамзина (1766–1826). На портале Президентской библиотеки сформирована посвящённая ему электронная коллекция, в которую вошли знаменитые труды по истории Российского государства, а также исследования, очерки и архивные документы о жизни и деятельности Карамзина.

Много интересных фактов об историке можно найти в раритетном издании К. Н. Бестужева-Рюмина «Николай Михайлович Карамзин: очерк жизни и деятельности» 1895 года. К примеру, книга объясняет его прекрасный язык его же словами: «„Откуда взяли вы такой чудесный слог?“ – спрашивал раз Ф. Н. Глинка Карамзина. – „Из камина“, отвечал он. – „Как из камина?“ – „Вот как: я переводил одно и то же раза по три и по прочтении бросал в камин, пока наконец доходил до того, что оставался довольным и пускал в свет“». Он действительно много переводил, в частности «Юлия Цезаря» Шекспира, «кладя таким образом основание знакомству русской публики с этим великим поэтом».

Весной 1789 года Н. М. Карамзин отправляется в путешествие по Европе, во время которого были созданы «Письма русского путешественника», ставшие событием для читателей того времени. В своих посланиях близким друзьям автор рисует красоты природы, рассказывает о дорожных впечатлениях, встречах и знакомствах, описывает достопримечательности городов, передаёт разговоры с разными людьми: «Целью его путешествия было не изучение какой-либо науки, а наблюдение над чуждой для России жизнью: его широкое литературное образование дало ему средства и разговаривать с европейскими поэтами и учёными, и передать публике очерки их личностей. Современникам его изящное изложение давало возможность многое узнать и расширить свой умственный горизонт. Потомство в письмах его находит драгоценный материал для выяснения взглядов людей того времени», – отмечается в вышеупомянутой книге «Николай Михайлович Карамзин: очерк жизни и деятельности».

Именно в этом путешествии Николай Михайлович, по его словам, «заболел» российской историей. «Говорят, – пишет он из Парижа в „Письмах русского путешественника“, – что наша история менее других занимательна: не думаю; нужен ум, вкус, талант; можно выбрать, одушевить, раскрасить; читатель удивится, как из Нестора, Никона и пр. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только Русских, но и чужестранцев. <…> У нас был свой Карл Великий – Владимир, свой Людовик XI – царь Иоанн, свой Кромвель – Годунов, и ещё такой государь, которому нигде не было подобных – Пётр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории, и даже в истории человечества; его-то надобно представить».

Карамзин отмечает, что в Европе есть своя история, причем знают её не только представители элиты, но и люди самых разных сословий. В России же не было на тот момент всеобъемлющего исторического труда, и по возвращении на родину писатель сам берётся за масштабную работу.

Над главным произведением своей жизни Карамзин работал до конца дней. «История Государства Российского» представляет собой 12 толстых томов, практически сразу после выхода в свет она имела оглушительный успех и позже была переведена на немецкий, английский, итальянский, греческий и даже на китайский языки.

В издании «Биографии и характеристики: Татищев, Шлецер, Карамзин, Погодин, Соловьёв, Ешевский, Гильфердинг» 1882 года его автор К. Н. Бестужев-Рюмин пишет: «Пушкин заметил чрезвычайно остроумно и метко, что Карамзин открыл древнюю Русь, как Колумб открыл Америку». И объясняет почему: «В конце XVIII, а особенно а начале XIX века, в эту пору самого разгара русского европеизма, в так называемой образованной среде, древность русская была совершенно неизвестна: место отцовских библиотек, состоявших из старых рукописей, заняли в боярских палатах собрания французских писателей XVIII века и их английских первообразов, разумеется во французском переводе; старинное воспитание, с детства приучавшее слух к звукам языка церковно-славянского, <…> отошло в область преданий».

Немаловажную роль в успехе «Истории Государства Российского» сыграл слог его автора. В книге «Карамзин в истории русского литературного языка», электронная копия которой представлена на портале Президентской библиотеки, Я. Грот отмечает, как много историк сделал для развития русского литературного языка, освободив прозу от обветшалых, архаичных форм, выработав легкую, изящную интонацию фразы, обогатив словарный состав. В статье «Карамзин и Сперанский» в «Русском заграничном сборнике» находим подтверждение этому: «Он первый осмелился писать обыкновенным разговорным языком, уничтожил выражения устаревшие и германские. Ему принадлежит слава классика-реформатора: если бы он не очистил язык от посторонней примеси, в Жуковском не могло бы быть столько гармонии, ни в Пушкине столько энергии».

В электронной коллекции «Н. М. Карамзин (1766–1826)» можно найти немало других интересных материалов о творчестве и жизни литератора: это и его личная переписка, иархивные дела, открытки и фотографии с изображениями памятников писателю и историографу, а также многое другое.