В Государственном морском университете провели юридический КВН

/Образование/

В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» провели юридический КВН «Акулы правосудия», посвященный международному Дню прав человека.

Оценить участников игры пригласили профессиональных экспертов. В составе жюри: член Общественной палаты Краснодарского края Михаил Ковалюк; начальник управления внутренней политики муниципального образования город Новороссийск Валерий Лисицкий; проректоры ГМУ Евгений Хекерт; Сергей Панченко; Дмитрий Студеникин; заместитель директора Института морского транспортного менеджмента, экономики и права ГМУ, начальник кафедры теории и истории государства и права Ксения Голубкина; начальник кафедры гражданского и международного права ГМУ Евгений Попов; начальник кафедры судопроизводства ГМУ Игорь Павлович Пыленко; председатель Первичной профсоюзной организации университета Анжелика Безрукова.

В игре были представлены команды 1,2,3 курсов направления подготовки «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление»

Команды сыграли 5 конкурсов: приветствие, конкурс юридического процесса, разминка, конкурс юридической песни, домашнее задание.

Остроумные юридические шутки, искромётные миниатюры, забавные сценки заставили зрителей смеяться на протяжении всей игры. Очень порадовал участников команд и зрителей конкурс «Разминка», представляющий собой вопросы из зала.

Удачными у команд КВН 1 курса «Утомленные правом» и 3 курса «Акватория права» получились видеоролики, где съёмки, монтаж, подбор музыки и закадрового текста – всё было пропитано озорным юмором и смотрелось на достаточно профессиональном уровне. Команда КВН 2 курса «Вне закона» стала явным лидером захватывающей игры.

Представители жюри похвалили участников КВНа за юмор и серьёзную подготовку, и вручили кубок победителю - команде 2 курса «Вне закона», а также грамоты и памятные подарки всем участникам команд.