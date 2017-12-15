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В Славянском районе благодаря вмешательству прокуратуры 11 лицам из числа детей-сирот своевременно предоставлены благоустроенные квартиры

Славянской межрайонной прокуратурой проведена проверка целевого и эффективного использования выделенных из краевого бюджета средств, предназначенных для обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что на момент проверки денежные средства в размере 13  миллионов рублей не освоены, в связи с чем  межрайонным прокурором главе администрации муниципального образования Славянский район внесено представление  об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, прокуратурой проводились проверки при строительстве жилых помещений, на контроле находилось санитарное и техническое состояние квартир, совместно с органами опеки осуществлялись выездные проверки на объект строительства.

В результате принятых мер денежные средства освоены в полном объеме.

Сегодня детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в торжественной обстановке  Славянским межрайонным прокурором и главой района вручены ключи от 11 благоустроенных квартир.

Работа по защите жилищных прав граждан продолжается.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-slavyanskom-rayone-blagodarya-vmeshatelstvu-1

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Категория: Новости / Образование

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