В Ушаковке растят Патриотов!

/Образование/

Па-три-от. Всего три слога, но какое колоссальное влияние оно оказывает на человека?! Па - плечи распрямляются, руки опускаются и натягиваются струну. Три - глубокий вдох так, что воздух словно врывается в легкие и свежестью отрезвляет память, пробуждает от мыслей, преследующих изо дня в день, и на миг озаряет разум светлым стремлением. От - глаза устремляются в небо, в памяти проносятся подвиги былых столетий...

Именно такими словами начинается научно-исследовательская работа курсанта Бухтийчук Виктории, держит в напряжении и будоражит патриотические чувства в каждом сердце, в каждой душе...

Опубликованы результаты дистанционного Международного конкурса "Педгогика 21 века" с участием научно-исследовательских работ и проектов студентов. Победителем в номинации "Студенческий научно-исследовательский проект" стала Бухтийчук Виктория, курсант 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» Института морского транспортного менеджмента, экономики и права ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, с работой "Патриотическое воспитание", раскрывающей особый взгляд на современное отношение молодежи к патриотизму, к памяти былых подвигов и героических поступков.

Организаторы конкурса отметили высокий уровень и качество работы, инновационные практики патриотического воспитания курсантов ФГБОУ ВО "Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова", а также личный вклад старшего преподавателя кафедры "Гражданское и международное право" Куликовской И.С. и всего преподавательского состава в воспитании современной молодежи.

Источник: Пресс-секретарь ГМУ