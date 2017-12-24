Губернатор ЯНАО рассказал о состоянии «школьника из бундестага»

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Выступая во время региональный прямой линии, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин рассказал о состоянии школьника Николая Десятниченко, который выступил в ноябре в бундестаге.

По словам главы ЯНАО, оградить юношу из Нового Уренгоя от скандала оказалось нереальным. Ситуация стала развиваться таким образом, что над мальчиком стали издеваться, ему стали угрожать, называть нацистом. В результате травли юноша похудел на семь килограммов.

Глава региона считает, что необходимо разобраться в том, о чем именно идет речь в школьных учебниках по истории и достаточно ли в них материала для качественного ее преподавания. По мнению Кобылкина, даже хорошо, что ситуация так «сдетонировала». Вышло так, что школьник с Ямала обратил внимание всей страны на образование.

Губернатор подчеркнул, что в борьбе с фашизмом не должен зарождаться национализм, поскольку это предопределило бы конец российского многонационального государства, которое и так существует в сложных условиях. «Нам нужно больше думать о любви и сострадании».

В ноябре Николай Десятниченко выступил в бундестаге с рассказом о немецком солдате, который во время Великой Отечественной войны попал в плен и не смог вернуться домой, поскольку «умер из-за тяжелых условий». Школьник также посетил захоронение немецких солдат в Челябинской области, где увидел «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Источник: http://news.glavnoe.io/news/4737-gubernator-ianao-rasskazal-o-sostoianii-shkolnika.html?from=main_news_preview&pr=567&utm_campaign=2645&utm_content=1397815