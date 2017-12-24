Эксперты: «На юге России в 2018 году могут открыться около 300 православных детских садов»

При этом только в южном регионе существует более 130 благочиний – объединений приходов, численность человек в которых более или менее стабильна. Если предположить, что на одно объединение нужно хотя бы два детских сада, то неплохо было бы организовать около 300 православных детских садов, чтобы удовлетворить потребности верующих, подсчитали специалисты Свято-Филаретовского православно-христианского института.

По мнению экспертов, такие учреждения должны получить развитие, так как, несмотря на то, что в стране пропагандируется толерантность, тема христианского воспитания детей до сих пор табуирована в нашем обществе и не находит поддержки от государственных структур. А между тем, по данным социологических опросов, в России более 70% населения причисляют себя к христианам.

«Если у нас такое большое количество верующих христиан, необходимо предложить им альтернативу на уровне православного образования, которое должно начинаться с детских садов. До сих пор данный вопрос серьезно не обсуждался», – считает священник РПЦ, ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института Георгий Кочетков.

К организации воспитательного процесса, считает он, должна быть привлечена не только церковь, а также общественные и государственные структуры, однако открытие таких учебных заведений будет возможно только при условии, что в самих благочиниях найдутся верующие, родители, прихожане, готовые участвовать в этом деле. При этом Синодальный отдел РПЦ мог бы проводить аттестацию таких учреждений, выдавая им свидетельства, подтверждающие качество их работы.

«Вместе с тем нужно понимать, что в нашей стране, где православная традиция была искусственно прервана и в течение 70 лет всячески разрушалась на уровне государства и общества, возрождение христианской культуры должно начинаться, в первую очередь, со взрослых людей, так как жизненные ценности и установки наши дети черпают в семье», – продолжил о. Георгий Кочетков.

Согласно позиции священника, сейчас в российском обществе отсутствуют духовно-нравственные ориентиры как таковые. После 70 лет государственного атеизма страна оказалась в очень сложном положении, во многом из-за того, что была уничтожена русская духовная и культурная традиция.

«Мы до сих пор не можем собрать осколки воедино, и это тормозит развитие общества во всех аспектах – культурном, научном, экономическом и т.д. Возвращение к православной культуре могло бы стать таким ориентиром для будущих поколений», – констатировал о. Георгий Кочетков.

Всего в России более 1,2 тыс. благочиний, таким образом, появление 2,5 тыс. православных детских садов в стране было бы вполне обосновано, считают эксперты.