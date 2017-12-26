Подробности о восстании декабристов – в электронной коллекции Президентской библиотеки

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14 (26) декабря 2017 года отмечается 192-я годовщина восстания на Сенатской площади в Петербурге. Попытка государственного переворота в 1825 году была организована группой офицеров-дворян, которых позже назовут декабристами. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с малоизвестными ранее материалами официального, мемуарного и исследовательского характера – они объединены в коллекции «Декабристы в истории России». В подборку вошли электронные копии монографий, научно-популярных изданий, сборников документов, хрестоматий, изобразительных материалов.

Анализируя предпосылки восстания, исследователи в целом не расходятся во мнениях. «В жизни каждого народа, – пишет О. В. Кайданова в книге «Декабристы» (1906), – всегда происходило одно и то же: власть и богатство захватывала в свои руки немногочисленная кучка людей, они приближали к себе близких им людей и с ними делили власть, богатство и почесть, а весь народ, миллионы людей подпадали под их власть, живя в большой нужде и не сознавая того, что они за труды свои имеют право на лучшую жизнь».

Так считали и молодые офицеры, вернувшиеся в Россию после победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года из Европы, где увидели иной уклад жизни.

В книге К. Н. Левина «Декабристы: история вооружённого восстания 14 декабря 1825 г.»(1923) вскрывается социально-политическая подоплёка восстания: «В 1815 году небольшой кружок молодых офицеров Семёновского полка, решивши бросить кутежи и пустую великосветскую жизнь, составил „артель“ для чтения иностранных газет и бесед по вопросам современности, в особенности по вопросам русской жизни. Александр I, узнавши про эту артель, приказал её закрыть. Этого было вполне достаточно, чтобы положить начало тайным обществам».

Молодые офицеры ушли в подполье и ждали повода для воплощения замыслов. Тем временем умер Александр I. По праву престолонаследия занять трон должен был его брат Константин, однако он ещё при жизни императора отказался от престола в пользу младшего брата Николая. Это отречение не было объявлено публично, и народ, армия и государственный аппарат принесли присягу Константину. После того как ситуация прояснилась, была назначена церемония переприсяги, чем и воспользовались заговорщики.

13 декабря (по старому стилю) 1825 года члены Северного общества решили сорвать церемонию принесения присяги новому императору и вывести войска к зданию Сената. Заговорщики также готовились зачитать «Манифест к русскому народу», согласно которому в России упразднялись самодержавие и крепостное право, вводились гражданские свободы; вся полнота власти переходила к временному правительству.

Однако эта попытка государственного переворота была обречена на поражение, она оказалась явно преждевременной. Как писал об этом А. П. Беляев в книге «Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном» (1882): «Перед вечером мы увидели, что против нас появились орудия; но как никого из вождей на площади не было, то никто и не решился взять на себя двинуть батальоны на пушки и, может быть, начать смертоносную борьбу, что и решило участь этого несчастного покушения». Нескольких залпов картечи было достаточно, чтобы подавить заговор.

Говоря про уцелевших предводителей восстания, Е. Оболенский в книге «В ссылке и заключении» сетует: «Уберегая от картечи, судьба не могла спасти их от власти победителя; кроме всей горечи поражения, ужаса расстрела, они должны были перенести кандалы, пытки, заключение и, наконец, одни трагическую смерть, другие каторжные работы, третьи сибирские казематы».

В результате проведённого по делу декабристов следствия пятеро из них были казнены.

На портале Президентской библиотеки можно найти и полную информацию о жизни декабристов после восстания. Так, например, исторический очерк «Декабристы в Западной Сибири» (1905) А. И. Дмитриева-Мамонова сообщает, что декабристы во многом помогали народу: учили детей прямо в степной юрте, открывали школы для детей и взрослых в Иркутске, на средства жён декабристов была устроена небольшая больница, которой пользовались не только ссыльные, но и местные жители. Присутствие большого числа просвещённых узников в Сибири дало толчок развитию этого региона.

В коллекции Президентской библиотеки в разделе «Иллюстрации» представлены также выполненные известными живописцами портреты декабристов, пейзажи и фотографии мест, связанных с их жизнью, службой и творчеством.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки