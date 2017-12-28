Главным направлением проекта ОНФ «Народная оценка качества» в 2018 г. станет контроль за качеством работы школ и детсадов

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Эксперты проекта ОНФ «Народная оценка качества» подвели итоги работы за 2017 г. и определили задачи на будущее. В наступающем году активисты проекта продолжат проверять качество работы учреждений социальной сферы, содействовать повышению эффективности независимой оценки качества, формировать обратную связь между потребителями услуг и руководителями соцорганизаций, а также органами власти. Главным направлением проекта ОНФ «Народная оценка качества» в 2018 г. станет контроль за сферой образования – школами и детскими садами, заявил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

В 2017 г. на сайте narocenka.ru качество работы более 2,6 тыс. организаций социальной сферы оценили 22 тыс. человек. Активисты региональных отделений Общероссийского народного фронта посетили 1,2 тыс. поликлиник, по итогам которых чиновникам были направлены обращения с требованием устранить выявленные недостатки.

«Мы смогли аккумулировать региональный актив, для которого проверка работы учреждений социальной сферы стала повседневной повесткой. Подключая к работе региональные минздравы, профсообщества и журналистов, нам удалось устранить 550 нарушений в работе 250 медучреждений. Например, в Вологодской области у детских поликлиник сделали 28 крытых площадок для колясок, а в Омской области при участии наших активистов в детских поликлиниках появились комнаты матери и ребенка. В Саратовской городской поликлинике №4 проведен демонтаж автомата по продаже бахил и размещена информация, что бахилы теперь можно получить бесплатно. Такие, на первый взгляд, «мелочи» по-настоящему волнуют пациентов. В большинстве случаев именно по ним и оценивают качество работы организаций. Мы обсуждали с главврачами тревожащие граждан проблемы, ставили задачи перед управленцами и контролировали их решение. Формирование обратной связи между пациентами и руководством поликлиник, региональных министерств здравоохранения – приоритетная задача проекта «Народная оценка качества». И нам удалось с этим справиться», – отметил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов.

Эксперты проекта ОНФ «Народная оценка качества» в 2017 г. провели мониторинг внедрения независимой оценки качества, систематизировали ключевые проблемы и представили их 4 мая 2017 г. на заседании Госсовета с участием президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина. Глава государства поддержал основные предложения ОНФ. Главной победой проекта ОНФ «Народная оценка качества» стало принятие в декабре 2017 г. федерального закона, который направлен на совершенствование системы независимой оценки качества оказания услуг в социальной сфере. Благодаря предложениям ОНФ новый закон перезапустит механизм независимой оценки, исключив из процесса принятия решений лиц, аффилированных с органами власти и самими проверяемыми учреждениями. Кроме того, закон обязывает глав регионов РФ публично отчитываться о результатах проведенной оценки.

Активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» также опросили 13,5 тыс. граждан и сформировали перечень изменений, которые хотят видеть пациенты в организации работы поликлиник. Обобщив обращения потребителей и результаты проверок учреждений здравоохранения, а также проанализировав выявленные в ходе рейдов лучшие практики, был создан «Народный стандарт качества работы поликлиники».

«Наш стандарт – это подсказка для главврачей. Он создан в помощь руководству медорганизаций. Здесь представлено народное видение, как должны распределяться помещения, какой должна быть территория поликлиники и регистратуры, как проводить запись на прием и т.д. Внедрение этих предложений по организации работы не требует дополнительных финансовых вливаний, а напрямую зависит от принятия главврачом качественных управленческих решений. На прошедшем «Форуме Действий» ОНФ Министерство здравоохранения РФ поддержало «Народный стандарт». Надеемся, что на основе практики его внедрения в поликлиниках будет разработан единый профессиональный управленческий стандарт», – сообщил Виктор Рожков.

В 2018 г. эксперты проекта ОНФ «Народная оценка качества» продолжат заниматься формированием механизмов эффективной обратной связи граждан с государством и будут держать на контроле исполнение поручений президента РФ.

«Поскольку система независимой оценки качества распространяется не только на сферу здравоохранение, но и на образование, в 2018 г. мы обратим особое внимание на работу школ и детских садов. Проведем мониторинг, узнаем, что больше всего беспокоит родителей, а затем в рамках рейдов проверим поступившие к нам претензии. Все выявленные проблемы обязательно будут проанализированы и взяты на контроль, а к их устранению мы привлечем региональные органы власти», – заключил Виктор Климов.

Источник: Официальный сайт ОНФ