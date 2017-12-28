ОНФ планирует создать программы для контроля поведения детей в Интернете

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Необходимо выработать комплексную программу безопасного пользования детьми интернетом, которая сочетала бы в себе как меры пресечения доступа к опасной для них информации, так и образовательные и развивающие направления, отметила член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. По данным опроса Народного фронта, 93% взрослых, имеющих несовершеннолетних детей, считают, что интернет, являясь основным источником информации и средством общения, одновременно несет в себе значительные угрозы для ребенка.

Эксперты ОНФ отмечают, что в ряде школ учителей начали обязывать отслеживать действия учеников в социальных сетях – информация об этом поступает из Свердловской, Тюменской областей, Москвы, Красноярского края. По сообщениям из регионов, классных руководителей обязывают контролировать, в какие группы вступают школьники в Сети, что они публикуют на своих страничках, кого добавляют в друзья. Такой контроль мотивируется необходимостью оградить детей от опасной, деструктивной информации.

Практически все родители согласны с тем, что современный интернет, являясь основным источником информации и средством общения, одновременно несет в себе значительные угрозы для ребенка. Опрос более 5 тыс. респондентов, проведенный в сентябре экспертами Народного фронта, показал, что в этом убеждены 93% взрослых, имеющих несовершеннолетних детей.

Вместе с тем сложно ожидать от учителя, чтобы он смог в одиночку противостоять этому, не имея к тому же для такого контроля ни формальных прав, ни действенных инструментов, считают эксперты ОНФ. А само по себе отслеживание того, в какие группы школьник вступает и какие посты выкладывает – лишь одна из мер диагностики поведения ребенка в социуме, а не инструмент обеспечения его безопасности.

Многие родители сообщили, что пытаются самостоятельно следить за использованием интернета их ребенком. Фильтрацию контента на домашнем компьютере с помощью специальной программы осуществляют более 16% респондентов, еще 46% – такую программу не устанавливали, но пытаются следить за тем, что смотрит ребенок. Около 14% ответили, что не отслеживают действия ребенка, хотя понимают, что стоило бы. Еще 6% указали, что не проверяли контент, но будут это делать после участия в опросе.

При этом около 26% респондентов считают, что ребенок должен иметь учетную запись электронной почты, и 31% – что он может ее иметь при условии доступа к ней родителей. Почти 12% уверены, что родители бессильны повлиять на создание учетной записи и даже могут о ней не узнать. 6% родителей разрешили бы ребенку завести страницу в соцсетях.

15% опрошенных сообщили, что среди их знакомых, как взрослых, так и несовершеннолетних, есть пострадавшие от действий или информации в интернете. Причем 8% – лично знают пострадавших детей. Речь идет о недостоверной информации, травмирующем и неприятном контенте, оскорблениях, призывах к совершению опасных действий, распространении оружия, запрещенных веществ, вредоносных программ и т.д.

Родители выделяют наибольшие, по их мнению, угрозы для детей в Сети. Это получение информации не по возрасту, с которой не сможет справиться несовершеннолетний, и недостоверной, опасной информации (на эти риски указали 13% опрошенных); возможность выхода ребенка на сайты порнографического характера (11,5%); контакт с людьми, которые могут вовлечь в опасные действия, в том числе с вербовщиками в экстремистские организации (11%); общение с людьми, которые могут нанести вред психике или сформировать деструктивные взгляды и поведение ребенка (около 9%); совершение самоубийства, в том числе в результате участия в «группах смерти» (более 8%); приобретение через интернет наркотических средств или алкогольной продукции (почти 6%). При этом почти 39% опрошенных считают влияние всего вышеперечисленного одинаково вероятным и опасным для их ребенка.

В целом же каждый третий респондент считает, что давно назрела необходимость в регулировании доступа несовершеннолетних к Сети, подчеркивают эксперты ОНФ.

«Дети и интернет – многогранная проблема, к решению которой нужно подходить комплексно. Это важнейшая составная одного из глобальных вызовов современности, ответ на который еще предстоит дать. Об этом шла речь и на недавнем заседании Совета безопасности РФ под председательством президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Глава государства потребовал повысить безопасность российского сегмента интернета и при необходимости принять соответствующие нормативные акты», – отметила Любовь Духанина.

В этом году уже была законодательно усилена ответственность за организацию сайтов, призывающих детей и подростков к суициду, правоохранительные органы и спецслужбы стали чаще выявлять и пресекать деятельность вербовщиков в террористические группы, напомнил на заседании Совбеза президент. Он подчеркнул, что речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам Сети, тотальных барьерах и фильтрах, но необходимо решительно пресекать размещение материалов, угрожающих безопасности государства, общества и отдельных граждан.

«Современные дети – это поколение, выросшее при интернете и внутри интернета, они научились пользоваться им раньше, чем писать, читать и считать. Отнимать у них эту их естественную среду обитания или начинать ее чрезмерно жестко контролировать значит отрезать ребенка от коммуникации, оторвать его от важнейшего способа получения информации. Но нельзя путать свободу познания с информационным «беспределом». Об этом президент Путин говорил в апреле этого года на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ, организованном ОНФ. Необходима комплексная программа обеспечения безопасного и плодотворного пользования детьми интернетом», – подчеркнула Духанина.

По ее мнению, в такую программу требуется включить разработку и применение механизмов защиты детей от опасной информации, фильтрации сетевого контента, в том числе возможности досудебного ограничения доступа контента, противопоказанного несовершеннолетним. Необходимо также усилить функции общественного контроля, сделать его более гибким.

«Отдельное внимание следует уделить разработке специальных программ, в том числе для школ и колледжей, по обучению детей и подростков безопасному пользованию интернетом. Помимо уроков информатики, это могут быть занятия в рамках классных часов с участием педагогов, психологов, специалистов в области сетевой безопасности. Безусловно, важны и полезны такие мероприятия, как проведенный недавно в школах единый урок безопасности в интернете, на котором шла речь о таком негативном явлении, как травля в соцсетях, о том, как защитить персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, анализировать достоверность информации. Вместе с тем в этой работе требуются постоянство и системность. Очень важно учить детей использовать развивающие, созидательные возможности интернета. Например, реализовывать в Сети проекты с помощью новых знаний и технологий», – считает член Центрального штаба ОНФ.

По ее мнению, разработка программы пользования детьми интернетом должна стать результатом комплексного решения, принятого семьей и школой по важнейшему вопросу, который включает сразу несколько аспектов – физическую безопасность, нравственное и психическое здоровье, развитие, воспитание и образование школьников.

«Будет логичным и своевременным сделать это одним из первых шагов на пути реализации стратегии Десятилетия детства, объявленного президентом Владимиром Путиным», – резюмировала Духанина.