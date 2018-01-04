Выдающийся архитектор Карл Росси «мечтал из Петербурга сделать второй Рим»

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29 декабря 2017 года исполняется 242 года со дня рождения выдающегося архитектора, одного из создателей неповторимого облика Санкт-Петербурга Карла Ивановича Росси.

Президентская библиотека располагается в историческом здании Синода, которое было построено по проекту мастера. На первом этаже посетителей встречает портрет архитектора, здесь же можно ознакомиться с проектом фасада зданий Святейшего Синода и Правительствующего Сената, утверждённого 5 июля 1832 года. Кроме того, о комплексе подробно рассказывает мультимедийная выставка, представленная на плазменной панели.

В фонде Президентской библиотеки хранятся разнообразные материалы, связанные с Карлом Росси. Это книги, посвящённые его жизни и деятельности, цифровые копии исторических документов, сделанные в разное время изображения архитектурных шедевров зодчего и другое.

И. Грабарь в третьем томе «Истории русского искусства», который рассказывает о петербургской архитектуре XVIII и XIX веков, отмечает: «Какой размах, какая ширь архитектурных помыслов! Этот человек рвался строить целые площади и улицы. Римляне – вот кто были его учителями, и с ними он хотел сравняться в своей архитектуре. Грандиоз и роскошь римских сооружений времен Агриппы, Адриана, Каракаллы манили его воображение, и он мечтал из Петербурга сделать второй Рим».

Масштабы творчества Карла Росси действительно сложно не оценить: ансамбль Михайловского дворца (Русский музей) с прилегающими к нему садом и площадью, ансамбль Александринской площади со зданиями Александринского театра, нового корпуса Императорской публичной библиотеки и двумя однородными протяжёнными корпусами Театральной улицы (ныне улица Зодчего Росси).

Особо стоит отметить архитектурное убранство самого сердца Петербурга: ансамбль Дворцовой площади со зданием Главного штаба и триумфальной аркой. «Он взял самое простое решение, – правильное полукружье для площади, с прорезанной в центр монументальной аркой для проезда в Морскую улицу, – пишет И. Грабарь. – Здесь в решении этой арки Росси показал себя тем гением архитектуры, которому нужно строить не дома, а улицы и города. Здесь развивает он свои силы до предела, когда чувствует, что задача его достойна». Масштабные замыслы требовали нетривиальных решений: «Так как Морская улица подходит к Дворцовойплощади не нормально, а под углом, то Росси перекинул не одну, а две арки. Этот смелый приём лишь увеличил красоту всего сооружения».

Арка стала отличительной чертой ещё одного строения Росси – комплекса зданий Сената и Синода, которые сегодня занимают Конституционный суд и Президентская библиотека соответственно. Архитектор не изменил себе: «Это тоже почти целый квартал с колоссальной аркой, открывающей проезд в Галерную улицу. Опять Росси не может ограничиться постройкой одного или двух зданий для двух учреждений. Душа его рвётся создавать гораздо большее – ему нужно строить города, – отмечает И. Грабарь. – Он необыкновенно удачно использовал мысль о самостоятельности Сената и Синода, составляющих в то же время как бы одно целое, и проектирует два одинаковых корпуса – один для Сената, другой для Синода. Эти два корпуса он искусно соединяет одной очень парадной и очень роскошной аркой, перекинутой над Галерной улицей. Торжественная архитектура с четырьмя парами коринфских колонн, увенчанных бронзовыми ангелами, и роскошный аттик, увенчанный бронзовой же статуей Фемиды, составляют центр этой композиции».

У читателей Президентской библиотеки есть возможность узнать больше о творении Росси, даже не выходя из дома. На портале библиотеки доступен документальный фильм «Сенатская, 3», который не только знакомит с историей здания, но и рассказывает о деятельности Президентской библиотеки – крупнейшего научно-образовательного и культурно-просветительского центра. Электронный фонд Президентской библиотеки постоянно пополняется и сегодня насчитывает около 600 тысяч единиц хранения. В здании на Сенатской площади регулярно проводятся выставки, видеолектории и другие мероприятия, посвящённые богатейшей истории нашей страны, в том числе её культуре, частью которой стал выдающийся архитектор Карл Иванович Росси.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки