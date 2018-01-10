В Краснодаре стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

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Торжественное открытие соревнований состоится завтра, 10 января, в Доме культуры учащейся молодежи.

Кроме того, чемпионат откроют в местах проведения соревнований – в колледжах и техникумах. Кубанский WorldSkills пройдет на базе 38 профессиональных образовательных организаций в городах и районах края.

– Конкурсные испытания состоятся с 11 по 13 января. В крае уже прошли предварительные отборочные соревнования, в которых участвовали студенты, – сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Чемпионат проводится по 62 профессиональным компетенциям возрастной группы 16-22 года и по пяти компетенциям юниоров – это возрастная группа 16 лет и моложе.

Всего в чемпионате примут участие 1019 человек. Из них – 461 конкурсант, их работу оценят 558 экспертов WorldSkills.

Лучшие из числа конкурсантов примут участие во Всероссийских отборочных соревнованиях на право представить Краснодарский край в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он состоится в 2018 году в городе Южно-Сахалинске.

Закрытие и награждение призеров и победителей регионального WorldSkills пройдет 25 января в Краснодаре.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края