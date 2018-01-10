В Армавире открылась новая школа на 400 мест

/Образование/

В торжественной церемонии принял участие Вениамин Кондратьев.

Поздравляя педагогов и учащихся, глава региона отметил, что теперь дети будут получать знания в комфортных условиях, и что очень важно – учиться в одну смену, а, значит, смогут заниматься в кружках и секциях.

– Радостно начинать новый год с открытия школы. Эта школа будущего, и это важно понимать, если мы говорим о качестве образования, об экономическом развитии региона. Это качество рождается вот в таких школах. Мы хотим, чтобы современных учебных заведений на Кубани появлялось больше. Для нас важно, чтобы дети были успешными, но для этого мы должны в них вложиться. Если мы дадим им основу, базу знаний, они станут успешными, а наш край – еще более сильным, – подчеркнул губернатор.

По его словам, сегодня идет активное строительство. В 2017 году было возведено восемь школ, до конца 2018 года планируется открыть еще 10 учебных заведений. Это стало возможным благодаря поддержке проектов правительством РФ. Так, новый корпус армавирской школы №9 построен по федеральной программе: из 300 миллионов рублей порядка 200 миллионов – деньги федерального центра.

– Отдельные слова благодарности за профессиональную работу строителям и мэрии города. Корпус построили качественно и в рекордные сроки – всего за восемь месяцев, – заметил губернатор.

Глава города Андрей Харченко отметил, что порядка 30 лет школы в Армавире не возводились.

– Благодаря госпрограммам, отличной работе строителей теперь у нас есть школа 21 века, – отметил руководитель муниципалитета.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин сказал, что в Армавире, в ближайших городах и поселках за последние годы было построено 12 детсадов, дома для детей-сирот, а сейчас строятся три школы и эта работа будет продолжена.

Затем Вениамин Кондратьев осмотрел здание. Вице-губернатор Анна Минькова рассказала, что в трехэтажную пристройку на 400 мест перейдут ученики 14 начальных классов. В просторных комнатах установлено современное оборудование и компьютеры. На каждом этаже – места для рекреации, там размещены шахматные доски, площадка для изучения правил дорожного движения. Есть процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты.

– Это полноценный медицинский блок. В новых школах у нас есть все возможности для оказания таких качественных медицинских услуг, – прокомментировала вице-губернатор.

Кроме того, имеется лингафонный класс, актовый и читальный залы. Два спортивных зала и помещение для занятий ритмикой. Весь третий этаж отдан под кабинеты дополнительного образования, в одном из них оборудована лаборатория робототехники.

– Мы не школы строим, мы строим будущее. Уверен, у нашего края будет замечательное завтра, потому что у нас сильные учителя, талантливые дети и масса возможностей для роста и развития, – подытожил глава региона.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края