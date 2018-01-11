Увольнением учителя, снявшего видео «разгромленного класса», может заняться Генпрокуратура

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Если администрация города Сочи затянет с проверкой.

Депутат Алена Аршинова, вступившись за учителя биологии школы, уволенную перед Новым Годом, намерена обратится в Генпрокуратуру, если администрация Сочи затянет с проверкой.

«Сама администрация школы говорит, что педагог нарушила устав школы и поэтому ее уволили», - рассказала на пресс-конференции Алена Аршинова.

Нарушением устава образовательного учреждения, по мнению руководства школы, стала публикация видео из класса, мебель в котором разваливается. И традиционные жалобы родителей.

«Ощущение по ролику, что класс разгромлен», - считает депутат.

В самой школе объясняют, что в учебных аудиториях просто идет ремонт. В депутатском запросе на имя мэра Сочи Аршинова просит проверить состояние классов и обстоятельства увольнения учителя, опубликовавшего видео.

Источник: https://polit.info/382170-uvolneniem-uchitelya-snyavshego-video-razgromlennogo-klassa-mozhet-zanyatsya-genprokuratura?from=push&utm_source=push