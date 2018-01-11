Директора донских кадетских корпусов и лицеев примут участие в XXIV Международных рождественских образовательных чтениях

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Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев провел совещание по участию директоров казачьих кадетских образовательных учреждений в XXIV Международных рождественских образовательных чтениях на тему «Традиция и новации: культура, общество, личность».

Мероприятие состоится 25-27 января в Москве.

Планируется, что представители донских кадетских учебных заведений выступят с докладами об опыте работы.

Программа чтений включает в себя круглые столы «Роль духовно-нравственных ценностей в формировании личности в системе образования», «Благотворительность – духовная потребность и историческая традиция российского общества», «Нравственные ценности как средство развития молодежной среды».

Также в рамках мероприятия пройдут конференция «Православное образование на дошкольной, начальной и основной ступенях образования», практикум «Опыт реализации православного компонента в системе общего образования».

Источник: Управление информационной политики правительства Ростовской области