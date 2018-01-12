История страны в зеркале детских СМИ

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13 января отмечается День российской печати, имеющей свою неповторимую, уходящую в глубь веков историю. В этот день в 1703 году в Москве по указу Петра Великого вышел в свет номер первой российской печатной газеты «Ведомости». Среди многих нововведений Петра это осталось одним из самых долговечных и эффективных двигателей общественного развития.

Президентская библиотека много и плодотворно работает со СМИ, извлекая богатейшую информацию из газетных и журнальных полос, с телевизионных каналов. Взаимодействие со средствами массовой информации было заявлено генеральным директором Александром Вершининым как одно из важнейших направлений работы Президентской библиотеки. На сегодняшний день в фонде представлено более 171 000 электронных копий выпусков периодических изданий, среди них – более 45 000 выпусков журналов 871 наименования и более 126 000 выпусков газет 282 наименований. С ними можно ознакомиться в электронной коллекции «Отечественная периодика в фонде Президентской библиотеки».

Особое место в этой коллекции занимает подборка детских периодических изданий. Известное высказывание Чуковского «Для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше» относится не только к литературному, но и газетно-журнальному творчеству. Миссия детских СМИ велика: они способствуют мировоззренческому росту, развивая детей духовно и интеллектуально, делают будущих граждан настоящими созидателями.

Для самых маленьких читателей Президентская библиотека перевела в электронный формат подборку номеров журнала «Мурзилка» (1931–1942), основным посылом которого являлось воспитание октябрят в духе советского патриотизма и любви к труду. На страницах издания детские рассказы о лесных жителях и интересные истории о «братьях меньших» соседствуют с политическими сообщениями.

В «Мурзилке» при этом приветствовались юмор и сатира. Например, в выпуске № 3 от 1934 года ребята 4-й группы школы имени Лепешинского написали о своем журнале «Горчица» с подзаголовком «Кто прочтёт, тот огорчится»: «…надо некоторых похвалить, но кой-кого и ущипнуть, как щиплет горчица язык… Мы назвали наш журнал „Горчицей“, – чтобы не только ущипнуть, но и исправить отстающих». Постоянным автором журнала был М. О. Гершензон, российский литературовед и философ. Учёный вел рубрики «Маленькие рассказы о больших учёных», «Сделай сам», а также публиковал переводы сказок разных широт. На страницах цифровых копий «Мурзилки», представленных на портале Президентской библиотеки, можно встретить рассказы Льва Толстого и Михаила Зощенко, басни Самуила Маршака, стихотворения Агнии Барто и других писателей.

В фонде Президентской библиотеки представлена также ленинградская газета «Ленинские искры» (1933–1938), у которой была репутация лучшего в стране детского издания. На его страницах рядом с юнкорами выступали талантливые прозаики; печатались не только статьи, но и повести с продолжением.

На портале Президентской библиотеки представлена ретроспектива журналов«Костёр» для детей среднего и старшего возраста (1936–1947). В выпусках этого периода опубликованы рассказы, очерки и статьи, посвящённые развитию советского государства в первые два десятилетия XX века, географии страны, Красной армии и флоту, истории города Ленинграда, жизни и деятельности В. И. Ленина. В военные годы журнал продолжал свою работу, публикуя на своих страницах материалы о героизме солдат на фронтах Великой Отечественной войны, впечатления участников боевых действий, рассказы об учёбе школьников во время блокады Ленинграда, о помощи семьям фронтовиков и поддержке друг друга в эти тяжёлые времена.

Переведённые в электронный формат номера журнала «Пионер» за 1930 год являют собой краткую энциклопедию жизни большой страны. Издания были переданы Президентской библиотеке Свердловской областной библиотекой для детей и юношества. В электронной коллекции представлены также литературно-художественный сборник для детей «Боевые ребята» и газета «Ленинские внучата»,руководящий журнал по вопросам детского комдвижения «Вожатый», журналы «Начальное обучение» (1907–1917) и «Семья и школа».

Среди редких периодических изданий, пополнивших недавно фонд Президентской библиотеки, можно назвать комплекты газет «Тамбовские губернские ведомости» (1838–1851). Немало ценных научных сведений можно почерпнуть, например, в томе«Алтайский сборник. По восточному Алтаю» под редакцией В. Верещагина: осуществлена была большая экспедиция с целью пройти неизведанными тропами и собрать естественно-историческую, барометрическую и фотоколлекцию.

Президентская библиотека, фонд которой на сегодняшний день составляет более 600 тысяч единиц хранения, продолжит оцифровку периодических изданий, отражающих важнейшие исторические вехи развития государства.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки