16 января 1547 года состоялось венчание на царство Ивана Грозного

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16 января 1547 года в московском Успенском соборе состоялась церемония венчания на царство Ивана IV. О противоречивой личности первого царя Всея Руси в эфире радио Sputnik историк, писатель Александр Мясников.

«Событие, которое произошло 16 января 1547 года в московском Успенском соборе, а это - церемония венчания на царство Ивана IV, означало поворот в истории всей судьбы государства. После этого события государство сменило своё название, и стало называться Русское царство. А продолжало оно так называться до 1721 года. Когда мы говорим про Пётра I, что он великий император, но на самом деле он царь Русского царства. В Европе отнеслись прохладно к появлению Русского царства, какая-то Московия, княжество и т.д. Но последующие события абсолютно перевернули и положение Русского царства в мировой истории, и положение самого правителя государства. Царь происходит от слова цезарь или кесарь. Это есть как-бы глава государства. И тем самым, когда Иван IV такой титул получил, он себя как-бы поставил в один ранг с императором Римской империи. А Великая Римская империя существовала до тех пор, пока её не уничтожил Наполеон в 1801 году. Никогда в жизни Ивана IV не называли Иваном Грозным, это мифология. В России он был Иван Васильевич. Грозным был его дедушка - Иван III. А ещё есть миф: когда родился Иван Васильевич, то была чудовищная гроза, гром, и поэтому он стал Грозным. Но это всё сказки. Это была неоднозначная фигура. У нас не было правителя, который был формально и официально у власти 50 лет! Это очень много. И страна абсолютно изменилась. Русское царство стало совершенно другим. Через месяц Иван IV женился. Он стал полноправным правителем. Мы должны понимать, что рос он в чудовищных условиях, несмотря на то, что он был формально главой государства, великим князем. Маму его, Елену Глинскую, отравили. Я считаю в истории самое интересное, что связывает времена. Что осталось у нас от эпохи правления Елены Глинской - это она придумала такую монетку, которая называется "копейка". И она первая придумала десятичную систему. Это Елена Глинская заявила, что в рубле сто копеек. Она была отравлена. Был совершён государственный переворот. Иван Васильевич был свидетелем дикой борьбы за власть. Есть такая житейская формула, очень суровая о том, что миром правят две вещи - это случай и предательство. И ужас заключается в том, что то и другое управляемо. Вот эпоха правления Ивана Васильевич - это подтверждение этой истины. И то, что Иван Грозный искал повсюду предателей, это не сумасшествие, потому что тогда предательство совершалось вокруг и везде - это было совершенно естественно. При Иване Грозном существовал такой кружок Адашева-Сильвестора, а людей которые были им близки, называли Близкой Думой (малое количество людей) и Боярская Дума (большая группа людей). Это как Съезд партии и Политбюро в советское время. Политбюро - это как Близкая Дума. Это были люди, с которыми он советовался и что-то обсуждал. Эта организация не заменяла правительство, т.к. все решения принимал сам Иван Васильевич. Этот кружок, или как многие говорят, Избранная Рада перестала существовать после того, когда они стали Ивану IV упорно советовать заниматься крымским вопросом, а он прекрасно понимал, что это невозможно. Крым был полуостров - крепость. Там были крымские ханы. Иван Васильевич не хотел заниматься этим. И тут он сделал неожиданный ход, который и изменил положение России, Русского царства, и мы вышли на мировую арену. Дело в том, что одним из главных факторов тогда любого государства - это была торговля. Иван Грозный решает напрямую торговать с Европой. Он начинает Ливонскую войну и захватывает город Нарву. Это событие стало поворотным в истории восприятия России. Это вызвало в Европе неоднозначную реакцию, никто и никогда не слышал ни о какой Москве. Где-то там она есть. И люди там странные. И поступают оттуда в большом количестве меха. Да и зима там вечная. И тут начинается, если говорить современным языком, информационная война. На западе начинают выпускать летучие листки - это такие листовки, в которых маленькая картинка и такой же текст. И после захвата Нарвы стали выходить такие листки, посвящённые России. Когда, после захвата Нарвы, Иван Васильевич пытается торговать с Европой, то та перекрывает Балтийское море. И захват города оказался бессмысленным, так ещё закрываются все границы. Перевозка всех товаров двойного назначения запрещены, особенно из меди, т.к. из неё можно делать пушки, а также колокола. А в листках было написано, что такое Русское царство - это безумное государство, а у царя 50 жён. А если жена ему не нравится, то он выкидывает её в Москву-реку. А то, что делала в то время святая инквизиция, все казни, всё это было очень лихо перенесено на летучие листки о Русском царстве. Все понимали, что это страшное государство, кожу спускают, дыбы. Это было в 1558 году. Иван Грозный создаёт стрелецкие войска. Они становятся опорой государства. Эта была одной из самой мощной оснащённой армией. До 91 года власти народной вообще никогда не существовало. Но дело в том, что Земские соборы собирает именно Иван Грозный. Это то, что на сегодня называют представительство всей страны. Это же не только московское боярство там заседало, со всей страны приезжали люди. При Иване Грозном начинается движение в Сибирь, которое заканчивается при его сыне Федоре. Присоединение Сибири, этой огромной, совершенно невероятной территории, которая входит в состав Русского царства. Это же было очень важно. Во-вторых, самое главное и самое основное, и с тех времен существует поговорка, народ считал: «Ивану Грозному можно простить всё только за то, что он присоединил Казань и Астрахань». И он сделал Волгу абсолютно, стопроцентно русской рекой, по которой можно стало плавать», - рассказал историк