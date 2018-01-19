Из фонда Президентской библиотеки: холодная зима 1924-го, прощание с В. И. Лениным

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21 января 2018 года исполняется 94 года со дня смерти государственного деятеля В. И. Ленина. Уникальные материалы из фонда Президентской библиотеки позволяют читателю по-своему взглянуть на политическую деятельность, жизнь и личность вождя мирового пролетариата: на портале и в электронном читальном зале представлены электронные копии трудов В. И. Ленина и его сподвижников, кадры кинохроники и другие уникальные материалы.

В фонд Президентской библиотеки вошли редкие книги Ленина, выпущенные как за рубежом (в частности, работа 1903 года «К деревенской бедноте», написанная и отпечатанная в Женеве), так и в России. В электронном читальном зале в цифровом формате хранятся, к примеру, «Две тактики социал-демократии в демократической революции» и «Доклад об объединительном съезде РСДРП» 1905 и 1906 годов. В фонд библиотеки включена редкая книга «В. И. Ленин» (1920), она уникальна тем, что написана в соавторстве Львом Каменевым и Иосифом Сталиным. Также на сайте доступны 30 томов «Сочинений В. И. Ленина», выпущенных под редакцией Каменева в 1926 году.

Сразу после смерти Ленина Лев Каменев опубликовал брошюру «В. И. Ленин: очерк жизни и деятельности» (1924), где писал: «Не было и нет человека, который был бы так глубоко предан своему делу, как Ленин, не знавший в своей прекрасной жизни ничего, кроме интересов партии, пролетариата и коммунистической революции». Григорий Зиновьев присягнул на верность ушедшему из жизни вождю, издав книгу«На смерть Ленина» (1925). Она представляет собой речь Зиновьева, в которую вплетены тексты, написанные специально по случаю кончины Владимира Ильича простыми рабочими, общественными деятелями, литераторами уровня Максима Горького.

И Каменев, и Зиновьев впоследствии были объявлены «врагами партии и народа» и репрессированы в 1936 году.

На представленных на портале Президентской библиотеки кадрах кинохроники от 24 января 1924 года запечатлено прощание с основателем Советского государства. Здесь пока ещё вместе «верные ленинцы»: Сталин, Зиновьев, Каменев и другие деятели революции. А на их фоне – неподдельное горе тысяч советских граждан, заполонивших морозную траурную Москву, бесконечный поток людей, проходящих вдоль гроба Ленина.

Сегодня фонд Президентской библиотеки включает более 2000 единиц хранения, посвящённых В. И. Ленину. Среди них не только раритетные издания и кинохроника, но и малоизвестные документы, фотографии, открытки, оцифрованные газеты, а также многое другое.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки