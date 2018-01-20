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В Новороссийске Госавтоинспекторы проводят Дни правовой помощи в учебных заведениях

К Всероссийской акции #ПристегнисьРоссия присоединились учащиеся Новороссийского медицинского колледжа.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили будущим медикам о значимости соблюдения Правил дорожного движения, призвали тех, кто вскоре станет медсестрами и акушерками быть примером для всех участников дорожного движения. Беседа вызвала большой интерес у студентов, многие из которых посвятят жизнь работе в «Скорой помощи», сотрудники которой первыми выезжают на места дорожно-транспортных происшествий и спасают жизнь участникам дорожного движения. Студенты получили в подарок от полицейских световозвращающие браслеты и узнали, как их использование снижает риск наезда на идущего по дороге человека в темное время суток.

Источник: novorosgai@mail.ru

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Категория: Новости / Образование

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