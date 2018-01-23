Впервые в России общеобразовательной школе на Кубани присвоили почетное наименование «Юнармейская»

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Впервые в России средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Ивана Серикова в городе Курганинске Краснодарского края полным составом вступила во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение (ВПОД) «Юнармия».

Всего более 500 потенциальных активистов Движения уже к 23 февраля смогут на базе своей школы сдать вступительные экзамены и стать полноценным членом молодежного клуба.

Школа №3 города Курганинска для вступления в «Юнармию» в полном составе была выбрана неслучайно. Образовательное учреждение имеет военно-патриотический уклон воспитательного процесса. В школе с 2015 года активно работает военно-спортивный отряд имени Героя России Валерия Очеретного. В школе имеется развитая материально-техническая база для воспитания и обучения социально активной молодежи.

В ходе торжественного мероприятия начальник ВПОД «Юнармия» Краснодарского края Денис Баширов вручил Сертификат и Знамя школе с присвоением почетного наименования школе «Юнармейская».

После митинга для учеников и гостей школы ветераны Великой Отечественной войны и военных конфликтов провели уроки мужества, на которых в форме диалога была поднята тема работы молодежных организаций во времена Великой Отечественной войны.

Мероприятие было проведено в рамках открытия месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Овеяна славой родная Кубань».

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа