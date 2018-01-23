II Региональный чемпионат JuniorSkills-2018 оказался для новороссийцев урожайным
В Краснодаре подвели итоги II Регионального чемпионата JuniorSkills-2018, по итогам состязаний Новороссийск занял два первых, три вторых и пять третьих мест.
Чемпионат проходил на базе 10 профессиональных образовательных организаций городов Анапы, Армавира, Новороссийска, Усть-Лабинска, Краснодара и Ленинградского района по 13 профессиональным компетенциям и по двум возрастным категориям: 10-13 лет и 14-17 лет. Всего в JuniorSkills-2018 приняли участие почти 350 участников.
От города Новороссийска во II Региональном чемпионате JuniorSkills-2018 принимало 13 команд образовательных организаций гимназии № 7, СОШ № 12, 19, 24, 33, 40, ТЭЛ, ЦДТ, ДТ, «Школьник», НСПК, НКРП по компетенциям: кровельные работы по металлу, прототипирование, электромонтажные работы, мобильная робототехника, агрономия, сетевое и системное администрирование, ландшафтный дизайн.
По итогам чемпионата JuniorSkills-2018 команды Новороссийска заняли следующие места:
первое место
- СОШ № 40 компетенция мультимедийная журналистика;
- ТЭЛ компетенция прототипирование;
второе место
- СОШ № 24 компетенция ландшафтный дизайн;
- СОШ № 24 компетенция агрономия;
- НСПК компетенция мультимедийная журналистика;
третье место:
- «Школьник» компетенция сетевое и системное администрирование;
- ЦДТ компетенция кровельные работы по металлу;
- СОШ № 12 компетенция электромонтажные работы;
-СОШ № 33 - компетенция прототипирование;
- НКРП компетенция прототипирование.
Поздравляем победителей и призеров II Регионального чемпионата JuniorSkills-2018!
Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск
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