II Региональный чемпионат JuniorSkills-2018 оказался для новороссийцев урожайным

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В Краснодаре подвели итоги II Регионального чемпионата JuniorSkills-2018, по итогам состязаний Новороссийск занял два первых, три вторых и пять третьих мест.

Чемпионат проходил на базе 10 профессиональных образовательных организаций городов Анапы, Армавира, Новороссийска, Усть-Лабинска, Краснодара и Ленинградского района по 13 профессиональным компетенциям и по двум возрастным категориям: 10-13 лет и 14-17 лет. Всего в JuniorSkills-2018 приняли участие почти 350 участников.

От города Новороссийска во II Региональном чемпионате JuniorSkills-2018 принимало 13 команд образовательных организаций гимназии № 7, СОШ № 12, 19, 24, 33, 40, ТЭЛ, ЦДТ, ДТ, «Школьник», НСПК, НКРП по компетенциям: кровельные работы по металлу, прототипирование, электромонтажные работы, мобильная робототехника, агрономия, сетевое и системное администрирование, ландшафтный дизайн.

По итогам чемпионата JuniorSkills-2018 команды Новороссийска заняли следующие места:

первое место

- СОШ № 40 компетенция мультимедийная журналистика;

- ТЭЛ компетенция прототипирование;

второе место

- СОШ № 24 компетенция ландшафтный дизайн;

- СОШ № 24 компетенция агрономия;

- НСПК компетенция мультимедийная журналистика;

третье место:

- «Школьник» компетенция сетевое и системное администрирование;

- ЦДТ компетенция кровельные работы по металлу;

- СОШ № 12 компетенция электромонтажные работы;

-СОШ № 33 - компетенция прототипирование;

- НКРП компетенция прототипирование.

Поздравляем победителей и призеров II Регионального чемпионата JuniorSkills-2018!

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск