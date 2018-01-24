В Геленджике стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы

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В этом году он пройдет под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» и будет посвящен 75-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

Проведение месячника в Краснодарском крае направлено на военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи, развитие физической культуры и спорта, повышение качества подготовки призывной и допризывной молодежи к военной службе, а также на формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. В 2018 году в Геленджике в месячнике примут участие 130 организаций, среди которых отряды дошкольных учреждений, юнармейские отряды, учебные организации, спортивные школы, общественные объединения, предприятия и организации. По традиции задания к исполнению во время месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы представителям всех организаций были вручены сегодня на торжественной церемонии открытия месячника, которое прошло в спортивном комплексе «Фортуна».

Всего же в течение ближайшего месяца в Геленджике пройдет порядка 200 различных мероприятий патриотической направленности.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик