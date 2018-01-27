В Краснодарском крае стартовала Просветительская патриотическая акция «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»

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Просветительская патриотическая акция «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» в пятый раз стартовала на Кубани. В этом году она посвящена 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Серия тематических мероприятий в детских садах, школах и ВУЗах региона организована Ассоциацией поисковых отрядов «Кубаньпоиск» совместно с Клубом исторического фехтования «Святослав», школьными краеведческими поисковыми отрядами «Патриоты Кубани», «Обелиск», краевыми поисковыми организациями «Поиск», «Черномор».

В течение месяца в крае в образовательных учреждениях пройдут интерактивные выставки, показы фильмов, беседы с детьми и молодежью. Юных кубанцев познакомят со стрелковым оружием и амуницией Великой Отечественной войны, покажут фильмы о поисковой работе. Сотни ребят смогут подержать в руках настоящие винтовки, пулеметы, автоматы и пистолеты, узнают о легендарных конструкторах «оружия Победы». Проводят интерактивные выставки их сверстники – юные поисковики и реконструкторы событий Великой Отечественной.

В первые дни акции встречи прошли в детских саду № 226, гимназиях 23 и 54, школе № 80, художественной школе города Краснодара. Всего в ходе акции запланировано провести более 20 мероприятий в городах Краснодаре, Новороссийске и Анапа, Динском районе.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: ККОВППО «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск»