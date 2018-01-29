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Инноваторы юга России получили гранты в Сколково

В подмосковном Сколково подвели итоги самого масштабного хакатона года — HACKATHON 2025, посвященного Городу будущего. Более ста команд из разных городов России в течение двух дней разрабатывали инновационные идеи для смарт-сити, который будет создан на месте проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО, за право принять которую в 2025 году борется Екатеринбург. Организатором мероприятия выступил российский Заявочный комитет ЭКСПО 2025.

Участие в хакатоне предусматривало два формата: конкурс идей, которые можно будет воплотить в строящемся городе, и соревнование IT-проектов. Всего на конкурс было подано около 738 заявок по десяти темам — безопасность, транспорт, энергетика, культура и развлечение, образование, новые технологии в строительстве, финансы, интернет вещей для города и дома, экология и медицина.

В финал прошли 125 команд, которые в очном соревновании 27-28 января в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге боролись за призовой фонд в один миллион рублей и возможность воплотить свои наработки в Городе будущего.

 

Победителями конкурса идей стали:

– Концепция «Экофасад 2.0» из Ростова (номинация «Новые технологии в строительстве»), авторы которой предложили использовать в оформлении экстерьеров и интерьеров жилых и офисных зданий использовать вырабатывающие кислород и очищающие воздух биореакторы с микроводорослями.

– Концепция «Третье мнение» (номинация «Медицина») – медицинская нейросеть, позволяющая на основании анализа больших массивов информации верифицировать медицинские диагнозы.

– Концепция «Феникс» (номинация «Культура и развлечения»), созданная юными воспитанниками центра помощи детям из Новошахтинска Ростовской области,предусматривающая активное включение воспитанников детских учреждений и замещающих семей в жизнь города будущего.

 

В соревновании IT-проектов победили:

– Команда EORA (номинация «Интернет вещей»), предложившая городской фонарь нового поколения, который при помощи искусственного интеллекта контролирует окружающее его пространство, работая своеобразным городским маяком.

– Команда Boontar Live из Якутска (номинация «Финтех и ритейл»), создавшая уникальный мобильный сервис для совершения удаленных покупок и продаж.

– Команда DeafKIT (номинация «Культура и развлечения»), разработавшая программное обеспечение для включения людей с ограниченными возможностями в городскую информационную среду.

Специальный приз жюри достался самой молодой команде, состоящей из екатеринбургских исследователей 14-16 лет, которая на базе Уральского федерального университета разработала методику создания эквивалента человеческой кожи методом магнитной левитации (номинация «Медицина»).

 

В наблюдательный совет конкурса HACKATHON 2025 вошли заместитель председателя правительства России Аркадий ДВОРКОВИЧ, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ, генеральный директор АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025» Светлана САГАЙДАК, советник президента РФ Герман КЛИМЕНКО, директор блока по развитию и международного бизнеса корпорации "Росатом" Кирилл КОМАРОВ, генеральный директор фонда "Содействие проведению Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО 2025"Артур ВОЛОШИН и другие.

«Мы должны улучшать то, что есть сегодня, и создавать совершенно новые пространства для жизни, учебы, науки и бизнеса, – обратился к финалистам Аркадий Дворкович. –  Это конкурс для тех, кто любит Россию и хочет здесь жить. Представленные на хакатоне идеи реально интересны. Все участники имеют огромные амбиции и действительно хотят реализоваться. Надеюсь, что многие из них сумеет воплотить задуманное в жизнь, хорошо заработают, а страна получит действительно сильные проекты».

«Все победители получили чеки на суммы 100 и 200 тысяч рублей. Их идеи — те самые технологии для счастья – обязательно будут учтены в концепции создающегося в Екатеринбурге смарт-сити», – отметила генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО 2025 Светлана Сагайдак. По ее словам, многие участники хакатона получили шанс реализовать свои проекты при помощи партнеров и спонсоров Города будущего. «Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович лично ознакомился с рядом проектов и настоятельно рекомендовал представителям инновационного центра «Сколково» их более детальное изучение», – подчеркнула она.

По окончании хакатона Заявочный Комитет ЭКСПО 2025 предложил всем участникам двухдневного марафона представить свои наработки в рамках объявленного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым конкурса концепций развития ЭКСПО-парка в Екатеринбурге. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млн рублей. С его положениями можно ознакомиться на сайте Заявочного комитета (https://exporussia2025.com/ru/news/2073396).

Партнерами Заявочного комитета ЭКСПО 2025 по организации конкурса HACKATHON 2025 стали инновационный центр «Сколково», корпорация «Росатом», общероссийская общественная организация «Деловая Россия», сотовый оператор «МегаФон», ООО «Келле Русланд».

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Категория: Новости / Образование

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