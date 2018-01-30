Казаки и военнослужащие в Сочи продемонстрировали юнармейцам коллекцию экипировки и вооружения времен войны

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Николаевские казаки совместно с военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) продемонстрировали школьникам молодежного военно-патриотического движения «Юнармия» в Сочи коллекцию экипировки, вооружения и наград времен 1-й Мировой и Великой Отечественной войн.

В Центре дополнительного образования «Хоста» в ходе мероприятия было показано около 100 единиц различных экспонатов, в том числе немецкие пистолет Маузер, пистолет-пулемёт МП-40 и гранаты, а также советские пистолет-пулемёт Шпагина ППШ, штык винтовки Мосина, фронтовой шлем и фляжка для воды.

Показ каждого экспоната сопровождался кратким рассказом о его технической характеристике и истории применения. Также детям была пояснена хронология появления вооружения прошлого столетия и информация о его изобретателях.

Кроме того молодым гостям выставки были продемонстрированы современные виды оружия – модификации автомата АК-74 и одноразовый реактивный пехотный огнемет РПО «Шмель».

В завершении демонстрации дети смогли подержать в руках объекты коллекции и сфотографироваться с ними.

Всего в познавательном историческом мероприятии приняли участие до 50 сочинских юнармейцев – школьников с 5-го по 8-е классы из общеобразовательных школ города-курорта.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа