Глава Геленджика провел рабочую встречу с начальником управления образования

/Образование/

На встрече Виктор Хрестин и Елена Василенко обсудили вопросы строительства на курорте новых учреждений образования, проведения на территории муниципалитета мероприятий в рамках Года добровольца и волонтера и другие.

За последние 5 лет в Геленджике при краевой и федеральной поддержке было построено 8 новых зданий детских садов, возведено 2 пристройки к существующим дошкольным учреждениям, в школах за счет оптимизации помещений было введено 920 школьных мест.

Несмотря на это, потребность в строительстве новых учреждений образования, конечно же, существует. Связано это в первую очередь с большим количеством семей, переезжающих в Геленджик на постоянное место жительства. За последние 5 лет население муниципалитета увеличилось на 20 тысяч человек.

В ближайших планах у городских властей – строительство новой школы на 1500 мест на улице Пионерской в городе Геленджике, а также оптимизация помещений в школе №8.

Также за счет средств застройщика будут построены новый детский сад на 80 мест и начальная школа на 400 мест по улице Крымской в районе нового жилого комплекса.

Что касается объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года добровольца и волонтера, то в Геленджике уже подготовлен план мероприятий.

- Главное же событие, в котором смогут себя проявить геленджикские добровольцы в этом году, – это, конечно же, предстоящий Чемпионат мира по футболу. В дни мундиаля в Геленджике в местах размещения спортсменов и болельщиков, объектах социальной сферы и на городских площадках будут работать 32 педагога и 30 школьников, которые проявляют повышенный интерес к изучению английского языка, - сказала Елена Василенко.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик