Битва за Сталинград в фонде Президентской библиотеки: воспоминания, кинохроника, фотографии, редкие издания

/Образование/

2 февраля 1943 года Советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «Память о великой Победе», где собрано большое количество электронных материалов, посвящённых этому сражению: кадры видеохроники, воспоминания участников событий, номера «Сталинградской правды» за 1942–1943 годы; также здесь представлены редкие книги, плакаты военной поры, фотографии мемориала на Малаховом кургане и многое другое.

Зимой 1941 года фашистские захватчики были отброшены от Москвы. Но затем Советская армия снова потерпела поражение, и противнику удалось продвинуться вглубь страны, что открывало путь на Волгу и Кавказ. Нефтяные месторождения, развитые промышленные города в этих регионах соединялись водными и сухопутными коммуникациями, в центре которых был Сталинград. Слова Гитлера о важности захвата Сталинграда и водной связующей артерии – Волги – приводятся в очерке Н. Замятина «Из опыта боёв Отечественной войны» (1942): «Сталинград имеет для нас решающее значение; то, что мы против ожидания атаковали не на Центральном фронте, а у Сталинграда, объясняется тем, что я хотел в определённом месте, у определённого города достигнуть Волги. Это гигантский путь, и мы хотим им располагать».

«Немцы начали наступление из района Харьков – Курск, – пишет М. Водолагин в книге „Великая Сталинградская битва“ (1944), электронная копия которой представлена на портале Президентской библиотеки. – Остановленные войсками Воронежского фронта, немецкие войска повернули вниз по Дону в направлении Сталинграда. На город наступала 6-я армия Гитлера. Солдаты и офицеры этой армии были отъявленными головорезами».

С лета 1942 года более полугода длилось военное противостояние под Сталинградом. На определённых его этапах в боях одновременно участвовало более двух тысяч танков и примерно столько же самолётов, свыше двадцати тысяч орудий и миномётов.

В газете «Сталинградская правда» от 9 января 1942 года сообщается: «Трудящиеся Сталинграда дадут фронту все необходимое для разгрома врага», рядом – сводки с заводов и колхозных полей, отгружающих снаряды и провиант армейским частям. В этом же номере в заметке «Слово советской интеллигенции» читаем: «„Немецкие захватчики, – говорит доцент А. А. Рухельман, – хотят нашей земли. Мы им её дадим – ровно столько, сколько нужно, чтобы закопать проклятую немецкую орду“. Товарищ Рухельман отчислил свой двухдневный заработок на пошивку тёплых вещей и белья для бойцов и командиров Красной армии и внёс предложение последовать его примеру всему профессорско-преподавательскому составу».

«Листая» электронные страницы газет тех лет, можно проследить, как менялось на Западе отношение к советскому народу, приближая открытие Второго фронта.

В номере «Сталинградской правды» за 21 июня 1942 года под рубрикой «Телеграммы из-за границы» читаем: «Нью-Йорк, 19 июня, (ТАСС): Мэр города Нью-Йорка Ла Гардиа объявил, что в Нью-Йорке с 20 по 25 июня будет проведена неделя оказания помощи России в войне. „Русский народ, – сказал Ла Гардиа, – воодушевивший весь мир своей упорной борьбой, теперь является нашим союзником в этой титанической борьбе против агрессии. Русский народ рассеял миф о непобедимости держав оси“».

В трёхминутном ролике на портале Президентской библиотеки показан Сталинград 1942–1943 годов, звучит закадровый текст: «В Сталинграде солдаты дали клятву: „Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!“ И клятву свою выполнили». В представленной кинохронике – истинные герои этой битвы: советские солдаты, защищающие каждую пядь родной земли.

200 дней и ночей продолжалось противостояние на Волге. 2 февраля 1943 года в 16 часов боевые действия по ликвидации немецко-фашистских войск, окружённых в районе Сталинграда, были закончены.

Победу советских войск высоко оценили союзники. По словам маршала Чуйкова, слово «Сталинград» вошло в словарный фонд всех языков мира. На исторических кадрах уже упоминавшейся выше видеохроники запечатлён Тегеран 1943 года, где проходила знаменитая конференция «большой тройки», – встреча И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля, на которой была разработана окончательная стратегия борьбы против Германии и её союзников. Уникальный момент в ходе встречи – торжественная передача меча в дар советскому руководству от короля Георга VI, восхищённого подвигом русских войск. На мече выгравировано послание на русском и английском языках «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». Уинстон Черчилль зачитывает послание и передаёт меч Иосифу Сталину.

На портале Президентской библиотеке также можно увидеть фотографию другого уникального подарка – знамени, вышитого норвежскими женщинами для защитников Сталинграда. Оно было передано СССР в день первой годовщины окончания Сталинградской битвы.

В фонде Президентской библиотеки собраны тысячи электронных документов, посвящённых Великой Отечественной войне и, в частности, Сталинградской битве. Все они объединены в коллекцию «Память о Великой Победе», представленную на нашем портале.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки