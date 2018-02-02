«Табель о рангах» за подписью Петра Великого – на портале Президентской библиотеки

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4 февраля 1722 года был утверждён закон о порядке государственной службы в Российской империи – «Табель о рангах», который стал важным этапом реформаторской деятельности Петра I и во многом определил развитие страны на последующие два столетия.

Ознакомиться с оцифрованной копией уникального документа можно на портале Президентской библиотеки. «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских, и придворных, которые в котором классе чины, и которые в одном классе, те имеют по старшеству времени, вступления в чин между собою, однакож воинские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был» – как полностью называется закон – представляет собой первую успешную попытку систематизировать государственную службу. Он давал возможность проявить себя любому одарённому человеку, добиться карьерного роста благодаря знаниям и умениям, а не происхождению.

Непосредственная подготовка «Табели о рангах» началась в 1719 году. В феврале 1721 года подписанный царём проект закона был передан на рассмотрение в Сенат, Адмиралтейскую и Военную коллегии. И хотя чиновники высказали ряд замечаний, касавшихся распределения и введения в Табель древнерусских чинов, а также изменения окладов, практически все они остались неучтёнными. Царю было видней – ведь над вопросом соотношения чинов он размышлял задолго до этого. Например, в записке Петра I от 18 (29) декабря 1713 года, приведённой в книге «Бумаги императора Петра I», которая была издана академиком А. Бычковым в 1873 году, указывалось: «Выписать из шведских и протчих порядок градусов всех чинов, кроме воинских». В результате в основу «Табели о рангах», которую спустя почти 9 лет подпишет Пётр Алексеевич, ляжет много заимствований из «расписаний чинов» французского, прусского, шведского и датского королевств. «Воинские чины» в «Табели» Пётр, который во всём подчеркивал своё предпочтение военных перед «статскими», тоже отметил особо – объявил выше соответствующих им гражданских и придворных.

Всего петровская «Табель о рангах» насчитывала 263 должности. Чины подразделялись на три вида: воинские («сухопутныя, гвардия, артиллерийския, морския»), статские и придворные. Они в свою очередь были разбиты на 14 классов или рангов.

Все получившие 8-й гражданский или придворный ранг причислялись к потомственному дворянству, «хотя б они и низкой породы были и прежде от коронованных глав никогда в дворянское достоинство произведены или гербом снабдены не были». Чины ниже 8-го класса давали право лишь на личное дворянство. Однако военным потомственное дворянство давалось уже с 14-го, младшего ранга. Распространялось оно только на детей, рождённых после получения отцом чина, «а ежели не будет в то время детей, а есть прежде», дозволялось просить о пожаловании дворянства одному из старших сыновей.

У каждого из рангов были свои особенности, свои правила получения следующего чина, свои знаки различия, права и привилегии. Но чтобы пользоваться ими, начинать службу следовало с низших должностей, которые не отражались в Табели и не давали никаких прав и привилегий. Только после этого и исключительно благодаря своим личным достижениям можно было заслужить 14-й, низший ранг Табели, а далее, как по ступенькам, подниматься выше. Более высокий чин, как гражданский, так и военный, присуждался либо по выслуге лет, либо по «знатным» служебным заслугам.

Таким образом, этот закон Петра давал возможность выдвинуться талантливым людям из низших сословий – как гласил 3-й пункт к Табели «Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получить». Всего таких разъяснительных пунктов, «каким образом со оными рангами каждому поступать надлежит», – 19.

Первый сразу оговаривает, к кому «Табель о рангах» не имеет отношения: «Принцы, которые от нашей крови происходят, и те которые с нашими принцессами сочетанны: имеют при всяких случаях председательство и ранг над всеми князьями и высокими служители российского государства».

За этим исключением общественное положение человека определялась чином, а не происхождением. Таким образом, знатность сама по себе, без службы, переставала давать какие-нибудь привилегии, пока сыновья «российскаго государства князей, графов, баронов, знатнейшаго дворянства, такожде служителей знатнейшаго ранга…. нам и отечеству никаких услуг не покажут, и за оные характера не получат». Единственное, что позволялось «для знатной породы», в отличие от «нижняго чину», – это свободный доступ к придворным ассамблеям.

Тем же, «кто выше своего ранга будет себе почести требовать или сам место возмет» во время публичных торжеств и официальных собраний, полагался штраф, равный жалованью за два месяца, причём «третью долю» этих денег получал доноситель на провинившегося, «а достальные имеют в гошпиталь употреблены быть». Эти правила касались и штрафа за уступку своего места лицу низшего ранга.

Не освобождались от наказаний и женщины: «Все замужные жены поступают в рангах по чинам мужей их и когда они тому противно поступят, то имеют они штраф заплатить такой же как бы должен платить муж ее был за свое преступление», – гласил 7-й пункт Табели.

Девицы, «пока они замуж не выданы», считались на 4 ранга ниже своих отцов. То есть если родитель находился в 1-м ранге, его дочери получали ранг «над всеми женами, которые в 5-м ранге обретаются, а имянно, ниже генерала-маэора, а выше брегадира ….девицы, которых отцы во 2-м ранге, над женами, которые в 6-м ранге.. и протчие, против того, как следуют ранги».

Заключительный из разъяснительных пунктов, которые прилагались к «Табели о рангах», представлял скорее добрый совет: что надлежит делать, дабы не разориться или не принизить честь ранга: «напоминаем мы милостиво, чтоб каждый такой наряд, экипаж и либрею имел, как чин и характер его требует».

Несмотря на целый ряд изменений, например, внесённых согласно Указу о придворных званиях (1809 г.), Манифесту, ограничивавшему права военных и гражданских чинов (1845 г.), Указу об отмене ускоренного производства в чины людей с более высоким образованием (1856 г.) и других, петровская «Табель о рангах» просуществовала почти двести лет и была отменена лишь 16 (29) декабря 1917 г.

«Табель о рангах» за подписью Петра I – лишь один из уникальных исторических документов, находящихся на портале Президентской библиотеки, фонд которой на сегодняшний день насчитывает более 600 тысяч единиц хранения.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки