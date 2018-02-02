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С 1 февраля корпорация «Российский учебник» запускаетмасштабную акцию «Педагогический контроль качества учебников». В рамках акции корпорация предлагает всем педагогам сообщить сведения о любых ошибках, опечатках и других недочетах в учебно-методических материалах, используемых ими в образовательном процессе. Для этого необходимо указать в анкете, размещенной на странице акции, сведения об авторах учебника, название предмета и дать описание недочета.

«Корпорация «Российский учебник» с высокой степенью ответственности относится к качеству учебников, по которым занимаются российские дети. Чтобы улучшить уровень всех пособий, поступающих в школы и детские сады, мы инициируем сбор сообщений о замеченных ошибках и опечатках. Мы заинтересованы в скорейшем исправлении недочетов, поэтому даже если учебник был выпущен не в наших издательствах, мы свяжемся с коллегами и предоставим им полученные сведения. Вместе мы сделаем учебники лучше», – сообщают в пресс-службе.

Организаторы подчеркивают, что в первую очередь важно обращать внимание на содержание учебных изданий, вышедших из печати в период с 2015 года по настоящее время. Именно эти учебники входят в действующий федеральный перечень учебников и рекомендованы для использования в образовательном процессе. Это позволит улучшить содержание новейших учебных материалов, которые сегодня активно закупаются образовательными организациями.

По правилам акции, если педагог обнаружит 10 и более ошибок, наличие которых будет подтверждено специалистами издательств, получит сертификат на прохождение любого курса повышения квалификации в дистанционном университете корпорации «Российский учебник» с выдачей удостоверения установленного образца.

Источник: Корпорация «Российский учебник»