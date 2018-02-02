В Государственном морском университете вспоминали героев Сталинграда

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2 февраля - День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 год.

В Государственном морском университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова прошло торжественное построение курсантов и информационные часы, посвященные 75-летию Сталинградской битвы.

Почетные гости рассказали собравшимся об исторических фактах Сталинградской битвы, о боевых потерях, о мужестве русских людей в тяжелые военные годы. Перед курсантами выступили Ситников Сергей Яковлевич - председатель Краснодарского регионального отделения Движения поддержки флота, Безмельцев Александр Викторович – контр-адмирал, почетный гражданин города-героя Новороссийска.

Слово «Сталинград» по-прежнему звучит во всем мире как символ бесстрашия, доблести и самопожертвования. Всем живущим на этой земле нужно помнить об этом.

Сталинградская битва считается по праву решающим сражением Второй мировой войны. Именно в этой битве советскими войсками была одержана первая крупнейшая победа. Сталинград стал коренным переломом в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Именно этой битвой, которая длилась 200 дней и ночей, закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории СССР.

От великой победы в Сталинградской битве нас отделяет 75 лет. По масштабам, по ожесточенности сражений, по грандиозному величию победителей и всесокрушительному краху побежденных нет ей равных в истории.

Память павших героев почтили минутой молчания.

Источник: Пресс-секретарь ГМУ им.адм. Ф.Ф. Ушакова