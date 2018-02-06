К защите Родины готовы!

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На территории учебного центра одной из воинских частей Геленджика в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы прошли масштабные соревнования по военно-прикладным видам спорта для школьников муниципалитета.

Началось мероприятие с торжественного построения на плацу 17 команд из 16 общеобразовательных учреждений города.

Удачи на соревнованиях школьникам пожелали председатель городской Думы Виктор Рутковский, ветеран пограничной службы Михаил Турутин и старший священник кафедрального собора святого апостола Андрея Первозванного иерей Михаил Саидов. Юношам и девушкам предстояло продемонстрировать свои умения в разборке-сборке автомата и снаряжении магазина, в надевании противогазов, в прохождении единой полосы препятствий, в точности метания гранат и стрельбы по мишеням, в преодолении «паутины» на высоте трёх метров, а также в транспортировке «раненого» с оказанием ему первой помощи, поэтому участию в подобных соревнованиях предшествует серьёзная физическая подготовка.

После прохождения всех препятствий школьников ожидал сюрприз – настоящая полевая кухня с вкусной гречневой кашей и горячий чай. Лучше всех с заданиями справилась команда школы №2 им. Адмирала Ушакова. Также в число призёров вошли команды школ №4 им. А.В. Суворова, №5 им. Лейтенанта Мурадяна, №21 и №24. Сами же школьники отмечают, что подготовка и участие в таких соревнованиях сплачивают их и делают сильными, выносливыми и дружными.