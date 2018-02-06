В Геленджике прошло открытое первенство города по авиамодельному спорту

/Образование/

В спортивном зале школы №8 им. Ц.Л. Куникова на минувших выходных собрались все те, кто мечтает в будущем покорять небо. В соревнованиях приняли участие 88 юных авиатехников из Геленджика, Краснодара и Новороссийска, причем не только мальчики, но и девочки.

Участники первенства соревновались в дальности и продолжительности полета своих самолетов, сделанных из пенопласта и скрепленных обычным клеем. Также на соревнованиях прошли показательные полеты более сложных моделей, на изготовление которых у юных конструкторов ушло несколько месяцев. По итогам соревнований первое и второе места заняли команды из города-героя Новороссийска, третьими стали краснодарцы.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик