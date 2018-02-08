Правда и мифы о таблице Менделеева - в материалах из фонда Президентской библиотеки

/Образование/

8 февраля 2018 года отмечается 184-летие выдающегося русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева. Его активной разносторонней научной деятельности, а также биографии посвящены многочисленные материалы из фонда Президентской библиотеки.

Дмитрий Иванович действительно занимался самыми разными направлениями в науке. В электронном читальном зале хранятся такие его работы, как «Об условиях развития заводского дела в России», «Где строить нефтяные заводы?», «Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с её общим таможенным тарифом 1891 года», «Заветные мысли», «Материалы для суждения о спиритизме» и другие.

«О чём бы ни писал Менделеев, он как будто беседует с читателем – близким знакомым. Абсолютная искренность, крайняя непосредственность, резко индивидуальная манера, бесконечно много личного – таковы неотъемлемые части менделеевских работ», – отмечает Б. Г. Кузнецов, автор книги «Ломоносов. Лобачевский. Менделеев: очерки жизни и мировоззрения», изданной в 1945 году и представленной в открытом доступе на портале Президентской библиотеки. Он подчёркивает, что литературное наследие Менделеева – это неисчерпаемый источник биографических сведений: «„Исследование водных растворов“ открывается посвящением матери, очень прочувствованным и вкратце рассказывающим о её жизни. В других физико-математических трудах то и дело отступления, субъективные оценки, автобиографические справки. <…> Апология фабричной промышленности подкрепляется воспоминаниями о детстве, проведённом на заводе; в статью о народном образовании вкраплены обязательные рассказы о тобольской гимназии и педагогическом институте».

Дмитрий Иванович Менделеев родился в многодетной семье директора Тобольской гимназии, он был семнадцатым по счёту ребёнком. О его детстве рассказывает одна из статей исторического научно-популярного журнала «Родина» за декабрь 2016 года, который можно «полистать» на портале Президентской библиотеки. Мальчик рос в селе Аремзяны, где его мать, Мария Дмитриевна, занималась управлением семейным стекольным заводом. Дети «целый день без присмотра носились по округе, играя с крестьянскими мальчишками, или бежали на завод, наблюдая, как из песка и соды рождается переливчатое чудо – стекло. Мария Дмитриевна поощряла этот интерес. Маленьким Менделеевым даже позволяли выдувать стеклянные шарики, в которые для цвета добавляли марганец, железо, медь». Не отсюда ли пошло увлечение Дмитрия химией, которая и прославит его в будущем?

Историю создания знаменитой периодической системы химических элементов, принёсшей Дмитрию Ивановичу Менделееву всемирную славу, рассказывает О. Н. Писаржевский в своей работе «Дмитрий Иванович Менделеев. 1834–1907» из фонда Президентской библиотеки.

Поиски закономерности среди химических элементов велись долго и безуспешно, и российский учёный решил подойти к этому вопросу принципиально иным методом: «Менделеев, в отличие от других исследователей, наивно подгонявших элементы под свои задуманные схемы, руководствовался в своих поисках твёрдой уверенностью в необходимости существования какого-то общего закона природы, который был бы связан с массой атома и определял бы все сходства и различия элементов между собой», – пишет О. Н. Писаржевский.

Сама же таблица сформировалась так: «Он помог успеху своих поисков простым и наглядным приёмом. Он воспользовался запасом ненужных визитных карточек – узеньких полосок картона. Из этих картонных карточек он составил нечто вроде подвижной картотеки элементов. На обороте каждой карточки он записал под названием элемента его атомный вес и формулы основных соединений, которые данный элемент образует с другими. <…> Разложив перед собой эти карточки, комбинируя их во всевозможных сочетаниях, сопоставляя их между собой по свойствам элементов, он с большой лёгкостью мог охватить умственным взором всю совокупность элементов со всем сложным переплетением их свойств. Всё более отчетливо проявлялись в его сознании признаки системы, которой подчинялось всё это пёстрое разнородное собрание земных тел».

Знаменитую историю о том, что периодическая таблица привиделась Менделееву во сне, О. Н. Писаржевский объясняет следующим образом: «Менделеев действительно не раз вспоминал о том, как он часами переставлял элементы в рядах, вчитываясь в свои заметки до ряби в глазах. Голова у него кружилась от напряжения. Ведь когда с места на место перекладывались легкие карточки с названиями веществ, в сознании исследователя приходили в движение целые эшелоны сведений об этих веществах. <…> И даже когда, утомлённый, он засыпал за своими размышлениями, неугомонная, бессонная мысль продолжала биться в мозгу исследователя. И весьма возможно, что именно в тот момент, когда более поверхностные, мешающие раздражители были заторможены сном, свободно и до конца оформилось то наблюдение, которое было подготовлено годами труда и уже складывалось в сознании».

Эти и другие интересные факты о жизни и деятельности гениального российского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева можно найти в материалах из фонда Президентской библиотеки, который на сегодняшний день насчитывает более 600 тысяч единиц хранения.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки