ЕГЭ-2018: Разработчики КИМ об экзамене по истории

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Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), разрабатывающий контрольные измерительные материалы (КИМ) для участников ЕГЭ, подготовили новую серию публикаций, рассказывающих выпускникам о том, что их ждет на экзаменах. Что представляет из себя экзаменационная работа по тому или иному предмету? Какие задания могут встретиться участникам ЕГЭ? На что нужно обратить внимание, готовясь к экзамену? Как избежать обидных ошибок и на чем сосредоточиться, выполняя экзаменационную работу? Открывает серию публикаций о ЕГЭ-2018 рассказ о предмете по выбору – истории.

Единый государственный экзамен по истории является экзаменом по выбору. Он необходим для поступления в вузы на такие специальности и направления подготовки, как «История», «Политология», «Международные отношения», «Туризм», «Искусства и гуманитарные науки», «История искусств», «Социальная работа», «Организация работы с молодежью», «Религиоведение», «Теология», «Регионоведение России» и другие.

Минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 тестовых балла. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается.

Каждый вариант экзаменационной работы по истории состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Структура и содержание экзаменационной работы 2018 года не претерпели изменений по сравнению с моделью 2017 года.

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, который может представлять собой последовательность цифр, записанных без пробелов и других разделителей, слово, словосочетание (также записывается без пробелов и других разделителей).

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. Ответы на эти задания даются в свободной форме в соответствии с требованиями заданий. В этой части представлены задания, связанные с анализом исторического источника, какой-либо исторической проблемы, ситуации, задание на аргументацию приведённой точки зрения по какой-либо исторической проблеме, а также задание, предполагающее написание исторического сочинения.

В экзаменационной работе проверяются знания по курсу истории России, а также по курсу истории зарубежных стран с древнейших времён до настоящего времени. Все события из курса истории зарубежных стран, знание которых может быть проверено в ЕГЭ по истории, перечислены в приложении к Кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций, размещенному на сайте ФИПИ. Знание истории зарубежных стран проверяется только в двух заданиях – 1 и 11.

В экзаменационной работе вам встретятся задания на проверку знания хронологии, исторической терминологии, исторических фактов (событий, процессов и явлений), исторических персоналий, фактов истории культуры. Также в заданиях проверяется умение анализировать текстовые исторические источники, исторические ситуации, работать с исторической картой (схемой), иллюстративным материалом, информацией, представленной в виде таблицы, аргументировать точку зрения по какой-либо исторической проблеме.

Задание 25, историческое сочинение, имеет комплексных характер: оно проверяет целый ряд умений, среди которых умение устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями, явлениями и процессами, характеризовать роль личности в исторических событиях, составлять последовательный связный текст на исторические темы и другие.

В процессе написания экзаменационной работы постарайтесь выполнить все задания, в том числе и задания с развёрнутым ответом части 2. Зачастую выпускники, которые не очень уверены в собственных силах, отказываются от выполнения заданий с развёрнутым ответом. Однако эти задания могут принести дополнительные баллы даже не очень хорошо подготовленным участникам ЕГЭ. Задание 21 из части 2, в котором требуется выписать из текста информацию, представленную в нем в явном виде, согласно статистике, является самым простым в экзаменационной работе. Кроме того, достаточно легко набрать два первичных балла за историческое сочинение: нужно выбрать один из трёх периодов истории, представленных в задании, и указать любые два события, явления или процесса, относящиеся к данному периоду.

Выпускникам, претендующим на высокий балл, следует особое внимание обратить на подготовку к выполнению заданий на работу с исторической картой и иллюстративным материалом. Исключительно важно правильно провести атрибуцию карты (установить, к какому периоду истории она относится, и какие события на ней изображены). Необходимо научиться работать с легендой карты. Нужно также помнить, что карта содержит значительное количество информации и, например, при выполнении задания 16, в котором требуется определить три правильных суждения из шести представленных, верность/неверность некоторых из этих суждений можно установить только по информации, представленной на карте.

При выполнении заданий на анализ иллюстративного материала (18 и 19) необходимо тщательно изучить представленные изображения. Задание 18 всегда подразумевает рассмотрение всех деталей изображения (карикатуры, почтовой марки, монеты, плаката и т.п.), так как они могут пригодиться при определении верности/неверности приведенных суждений. В задании 19 надо выбрать два из четырех изображений по названному признаку, что, чаще всего требует узнавания памятников культуры по определенным элементам изображения.

При выполнении задания 24 на аргументацию, которое, согласно статистике, является наиболее трудным в экзаменационной работе, необходимо помнить, что аргументы должны быть полными. Полный аргумент всегда включает исторический факт (или имеет очевидную опору на исторический факт) и пояснение, которое связывает этот факт с аргументируемой точкой зрения. Это пояснение должно содержать информацию о том, почему с помощью данного факта можно подтвердить или опровергнуть данную в задании точку зрения.

При написании исторического сочинения нужно стараться максимально точно выполнить требования, указанные в задании. Например, характеристика роли личности, согласно требованиям задания, состоит в указании конкретного действия личности, в значительной степени повлиявшего на ход или результат указанных в сочинении событий, процессов или явлений. Это означает, что если выпускник при характеристике роли личности укажет процесс (например, командование армией), а не конкретное действие, то такая характеристика не будет принята. Оценку событий выбранного периода надо указывать именно с точки зрения их влияния на дальнейшую историю России. Это означает, что обобщающие положения (например, «в данный период (1928 – 1941 гг.) было построено много новых фабрик и заводов») приняты критериям оценивания не будут, а будут приняты только те, которые отражают влияние на последующие эпохи (например, «в данный период (1928 – 1941 гг.) был создан оборонно-промышленный комплекс, что стало одним из факторов победы СССР в Великой Отечественной войне»).

При написании исторического сочинения важно не допускать фактических ошибок. Для этого, во-первых, не следует указывать факты, годы, термины, причинно-следственные связи и т.п., в знании которых вы сомневаетесь. Во-вторых, необходимо внимательно следить за формулировками, которые вы используете при написании сочинения. Некоторые некорректно составленные формулировки могут содержать фактические ошибки. Например, формулировка «А.А. Жданов раскритиковал стихи Ахматовой и Зощенко» содержит фактическую ошибку.

Успешная подготовка к сдаче Единого государственного экзамена по истории невозможна без усвоения знаний по истории: фактов, событий, явлений, исторических личностей, важнейших причинно-следственных связей. Необходимо учесть, что на эффективность запоминания материала огромное влияние оказывает наличие у выпускника интереса к изучению истории. Если выпускнику интересна история, то, несомненно, он сможет подготовиться к экзамену более успешно, чем тот выпускник, который учит предмет исключительно ради поступления в вуз. Хорошо сдаст экзамен тот, кто любит историю и учит ее!

Желаем успеха на экзамене!

Фото Антропогенез.ру

Источник: Рособрнадзор