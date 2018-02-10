Ушаковцы приняли участие в круглом столе, посвященном вопросам социально-экономического развития города

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Администрацией муниципального образования город-герой Новороссийск, в лице заместителя главы муниципального образования Калининой Светланы Владимировны, был проведен круглый стол, посвященный вопросам социально-экономического развития города, с участием курсантов 3-го курса ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» по следующей тематике:

1. Мироненко Маргарита – «Развитие агротуризма».

2. Науменко Николай – «Проблемы реализации электронных услуг в сфере здравоохранения».

3. Тульчинская Вероника – «Проблемы регулирования землепользования».

4. Забегайло Алексей – «Анализ и реализация федеральной программы «Доступная среда».

Куратором от Университета выступала Ланцева Вероника Юрьевна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры Теории и истории государства и права.

По итогам проведения круглого стола курсантам было предложено прохождение практики в соответствующих подразделениях администрации муниципального образования, а также участие в разработке проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-герой Новороссийск на 2020-2030 годы».

Источник: Пресс-секретарь ГМУ