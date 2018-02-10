Новгородский храм XII века станет музеем

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Ученые Института археологии РАН и их коллеги – историки, искусствоведы, филологи, реставраторы и музейщики – завершили масштабный двухлетний проект по изучению одного из древнейших храмов домонгольской Руси, церкви Благовещения на Городище в Новгороде, построенной в XII веке. Храм станет первым археологическим объектом в России, который будет музеефицирован с использованием современных технологий и станет доступен для туристов и всех желающих.

«Для нашей страны это пока редкость – большинство археологических памятников остаются недоступными. Первый значительный опыт в этой сфере мы получили после раскопок в Московском Кремле, где было принято решение музеефицировать находки», – говорит директор Института археологии, вице-президент РАН Николай Макаров.

Процесс музеефикации памятника уже начат. Над храмом XIV века уже возведена стеклянная крыша, под которой оставлены незасыпанными конструкции XII века. Внутри здания налажена система отопления, там будут проекторы и другие средства визуализации. В храме можно будет увидеть фрагменты фресок, сохранившиеся на своем месте: на престолах, на нижней ступени архиерейского места, на нижних частях стен жертвенника.

Церковь Благовещения находится в окрестностях Новгорода, в месте, которое называется также Рюриково Городище, поскольку именно сюда в 862 году пришел княжить князь Рюрик. Городище долгое время играло роль резиденции новгородских князей. Впервые каменная церковь на этом месте была построена по заказу новгородского князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха, в 1103 году, по всей видимости, в честь рождения сына Всеволода, в крещении Гавриила. Храм был расписан фресковой живописью. В 1342–1343 годах по приказанию московского великого князя Симеона Гордого старый храм был разрушен, а на его месте был выстроен новый. Храм XIV века немного перестраивался в конце XVIII века, а в Великую Отечественную войну попал на линию фронта и был очень серьезно поврежден. После войны часть руин была временно законсервирована, а около руин производились раскопки, в которых нашли основания стен ранней постройки, но храм 1103 года был раскопан не полностью.

Во время исследования храма были найдены следы самого Городища, сначала славянского поселка, затем городка первых русских князей с ощутимым скандинавским присутствием, а потом резиденции новгородских князей. В частности, ученые нашли под храмом развалы печек и остатки деревянных конструкций. В этих ранних слоях, относящихся к X веку, были найдены актовые свинцовые печати, арабские и европейские серебряные монеты.

Удивительная находка была сделана при изучении строительных отвалов у стен храма. Оказалось, что при строительстве нового храма в XIV веке основания древнейшей церкви были засыпаны песком, содержащим многочисленные фрагменты штукатурки c фресками начала XII века. Всего удалось собрать тысячи фрагментов домонгольской фресковой росписи, в том числе с изображениями ликов. Таким образом искусствоведы смогли значительно расширить свои представления о стиле древнейших русских храмовых росписей – они древнее фресок новгородского Софийского собора.

Кроме того, при раскопках были обнаружены десятки надписей-граффити, в том числе – надписи о смерти и погребении князя Всеволода Мстиславича, который княжил в Новгороде с 1117 по 1136 год, а потом был изгнан из города и умер в 1138 году в Пскове. Этим событиям посвящены три надписи в алтаре, одна – «парадная» и пространная, написанная очень красивым почерком, вторая очень краткая, и третья – о том, что он был погребён на следующий день после смерти.

Ученые также обнаружили несколько надписей глаголицей, первым славянским алфавитом, который к началу XII века уже использовался крайне редко. Одна из надписей, содержащая молитву, возможно, является самой большой известной на нынешний момент глаголической надписью в России.

Помимо надписей и фрагментов росписей археологи обнаружили при раскопках свинцовую печать князя Мстислава Давидовича Смоленского, который короткое время княжил в Новгороде, а также множество других артефактов, например, лодейные заклепки.

Фрагмент надписи глаголическим алфавитом

В связи с окончанием исследовательских работ 14-15 февраля 2018 года в Москве пройдет Всероссийская научная конференция «Церковь Благовещение на Городище: исторический и культурный контекст», организованная Институтом археологии.

На встрече будут представлены результаты археологических работ, изучения архитектурных форм памятника, антропологический анализ прицерковного кладбища. Доклады искусствоведов и филологов будут посвящены фрескам, иконам и рукописям, связанным с церковью Благовещения.