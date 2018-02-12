Юрий Поляков встретился с педагогами Анапы

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Глава города-курорта продолжает проводить рабочие встречи с трудовыми коллективами и представителями профессиональных сообществ. Накануне для общения с Юрием Поляковым собрались директора образовательных и спортивных учреждений, педагоги, заведующие детскими садами. Решение накопившихся проблем в отрасли образования сегодня приоритет в социальной политике администрации Анапы.

По итогам прошлого года объем бюджетных средств на развитие отрасли образования превысил 70 % всех расходов на социально-культурную сферу. В 2018 году объем финансирования не уменьшится.

«Знаю, какая тяжелая и ответственная ноша легла на ваши плечи: учить наших детей, воспитывать поколение, которое сменит нас, будет жить и трудиться в родной Анапе и на Кубани! И вам, как никому другому, известна самая острая проблема сегодняшнего дня: переполненность школ, дефицит мест в детских садах. Решение вопроса нехватки социальных объектов на территории Анапы – первое, с чего я начал свою работу на территории», – сказал, открывая встречу, Юрий Поляков.

Глава рассказал, какие результаты и договоренности достигнуты на данный момент. Администрацией города-курорта направлены заявки на получение субсидий из краевого бюджета для строительства детского сада в хуторе Воскресенском на 140 мест, общеобразовательной школы в Анапе по улице Ленина на 395 мест. За счет средств местного бюджета планируется выполнить проектные работы по строительству школы по улице Спортивной на 1100 мест. Готов проект реконструкции школы № 6 в 12-м микрорайоне, здесь появится еще 400 учебных мест. Объявлен аукцион на определение подрядчика, который построит детский сад № 2 «Орлёнок» на улице Крымской.

При участии губернатора Кубани решается вопрос о передаче под школу 4-этажного здания, где ранее размещался филиал РГСУ. Достигнуто соглашение с застройщиком микрорайона «Горгиппия» о начале возведения школы на 1550 мест, к 1 сентября 2020 года здесь планируется принять первых учеников. Инвестор завершает работы по внутренней отделке нового детского сада на 160 мест по улице Лазурной. В этом году он уже примет своих воспитанников.

«Как видите, перспектива есть, и мы ее не упустим! Сейчас ряд заместителей по моему поручению занимаются выявлением и постановкой на кадастровый учет пятен застройки под социальные объекты. Мы должны оформить каждый такой участок и «застолбить» его под строительство школ, детских садов, больниц! Ведем работу с застройщиками и, в конце концов, найдем механизм их участия в создании социальной инфраструктуры», – продолжил Юрий Поляков.

Участники встречи задали интересующие их вопросы. Например, о содействии администрации города-курорта в решении жилищного вопроса для приезжающих на работу в Анапу педагогов. Глава города рассказал, что и в этом направлении ведется работа.

«В Анапе только детей-сирот, состоящих в очереди на получение жилья, 120 человек. Выделяемых бюджетных средств хватает на приобретение не больше 20 квартир в год. Для врачей в конце прошлого года приобрели две квартиры. Есть еще малообеспеченные семьи. Поверьте, мы серьезно занимаемся квартирным вопросом, и в ближайшее время будет хорошая подвижка по социальным категориям и бюджетникам, у нас есть определенные решения», – сказал Юрий Поляков.

Были вопросы, касающиеся содержания многофункциональных спортивных площадок, строительства новых спортивных объектов, особенно в сельской местности, педагоги поднимали темы благоустройства города-курорта и многие другие.