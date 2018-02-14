Лидер ли ты?

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На этот вопрос предстояло ответить участникам городского конкурса лидеров школьного (ученического) самоуправления, который прошел в городе Геленджике. Подобный конкурс проходит на курорте не в первый раз. Его проводят с целью выявления творческих лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, их поддержки и поощрения.

В этом году свои лидерские качества, организаторские способности продемонстрировали 13 участников.

Традиционным заданием для всех школьников стал конкурс «Визитная карточка», в ходе которого школьники рассказали о своей гражданской позиции. В рамках творческого задания лидеры со своей группой поддержки представили жюри агитбригаду «Рекламная акция в поддержку российского движения школьников».

В итоге победителем конкурса среди лидеров школьного самоуправления в 2018 году стала ученица школа №3 Алена Осипова. Второе место заняла учащаяся школы №2 Дарья Сергиенко, 3 место поделили между собой учащиеся школы №6 Ангелина Чванова и школы №7 Елена Тананаева.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик