В России подвели итоги всероссийского диктанта по интернет-безопасности

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6 февраля 2018 года на интерактивной платформе РОЦИТ “Голос Рунета” в формате теста прошел всероссийский диктант «Что вы знаете о безопасности в Сети?». Ответив на серию вопросов, тысячи интернет-пользователей узнали не только в чем они сильны, но и над чем им стоит провести работу над ошибками.



“С 2015 года мы в РОЦИТ проводим комплексную работу по измерению и повышению уровня знаний пользователей о цифровых технологиях. Проводим уроки и конференции по цифровой грамотности для школьников и их родителей, студентов, педагогов и пенсионеров. Ежемесячно выпускаем просветительские статьи, брошюры, инфографики и даже комиксы. Результаты проведенного всероссийского диктанта показывают, что пользователи стали чувствовать себя в Сети увереннее и многое знают, а значит мы движемся в правильном направлении”, — рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Результаты теста впечатляют: доля правильных ответов в вопросах варьирует от 64 до 95%, что подтверждает факт того, что цифровая грамотность россиян с каждым годом неуклонно растет.

“Интернет предлагает множество возможностей для новых открытий, создания контента и общения. Но в то же время каждый день мы сталкиваемся с большим числом опасностей в сети. Мы считаем необходимым обеспечивать безопасность пользователей как в своих сервисах, так и во всем интернете. Надеемся, что наши простые советы пригодятся не только новичкам, но и опытным пользователям”, — прокомментировал Валентин Пилипчук, специалист по связям с веб-мастерами, Google.

В большей степени пользователи осведомлены о том, что не стоит вводить данные своих банковских карт на подозрительных сайтах (95%), а также что делать, если компьютер атаковал троянский конь (95%).

Самыми уязвимыми вопросами для пользователей стали те, что касаются подключения к общественному wi-fi и распознаванию фишинга. Четверть опрошенных считают фишингом только те ситуации, когда автор письма просит денег или запрашивает личную информацию, а 30% вместо того, чтобы пометить фишинговое письмо как спам, просто переносят его в корзину в закрытом виде и очищают папку “удаленные сообщения”.

Также интересен тот факт, что опрошенные чаще считают хакером киберпреступника, чем эксперта в области ИТ (24% против 3%), в то время как на самом деле он может быть как злодеем, так и добропорядочным программистом.

“Мы считаем подобные акции очень важными для наших читателей," — сообщает Олеся Носова, первый зам. главного редактора “Комсомольской правды” — "Мы ежедневно сталкиваемся с историями, когда люди страдают от незнаний элементарных правил безопасности. А сейчас, когда в Интернет пришли наши родители, бабушки и дедушки, активно осваивающие онлайн-платежи и общение в социальных сетях, то этот вопрос приобретает еще бОльшую остроту”.

Источник: "РОЦИТ"