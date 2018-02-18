ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ОБСУДИЛИ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

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16-17 февраля в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС прошел круглый стол с международным участием, посвященный проблемам противодействия коррупции и путей их решения в современной России. В работе конференции приняли участие эксперты из 15 субъектов Российской Федерации, в том числе представители Краснодарского края.

Стоит отметить, что помимо представителей органов государственной и муниципальной власти, сотрудников правоохранительных и судебных органов в работе конференции активно участвовала молодежь. Актуальность обсуждаемой проблемы, к сожалению, объясняется тем, что коррупция на сегодняшний день согласно Стратегии национальной безопасности России является одной из основных угроз национальной безопасности страны. Выступая на пленарном заседании, профессор Воронцов С.А. отметил, что особенное внимание в работе по профилактике коррупционных преступлений необходимо уделять в молодежной среде, так именно наша молодежь является будущей политической и экономической элитой России. Общественный помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Синяговского, студент юридического факультета Академии Авалян Рафаэль выступая на пленарном заседании молодежного дня круглого стола отметил, что одним из ключевых пробелов современной борьбы с коррупцией является отсутствие морально-нравственного воспитания студентов в образовательных учреждениях, так как потенциальный взяточник и взяткодатель не осознает всю серьезность совершаемого им преступления в связи с тем, что работа по противодействию коррупции ведется преимущественно с позиции силы. То есть единственное, что заставляет потенциального преступника задуматься перед совершаемой ошибкой это угроза наказания. В связи с этим, необходимо вести работу, чтобы привить устойчивое негативное отношение к самой природе коррупции. По итогам конференции был издан специальный научный журнал, рекомендованный Вышей аттестационной комиссией минобрнауки, сборник материалов участников круглого стола. Всего в дискуссии приняло участие более 150 экспертов. Радует, что весьма активную позицию в работе данного форума заняла молодежь страны. Отметим, что мероприятия подобного рода проводятся регулярно на базе ЮРИУ РАНХиГС в г.Ростове-на-Дону. По всем интересующимся вопросам вы можете обратиться в Лабораторию проблем повышения эффективности государственного и муниципального управления Академии по тел. (863) 240-27-75.