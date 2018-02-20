Марш Победителям!

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В школе №6 города Геленджика в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялся городской смотр-конкурс строя и песни среди юнармейских отрядов.

В этом году в конкурсе приняли участие 226 учащихся 6-х и 7-х классов из 16 общеобразовательных учреждений муниципалитета.

Маршировать единым строем задача нелёгкая, поэтому, чтобы добиться высокого результата, школьники оттачивали свою строевую подготовку не один месяц.

- Смотр-конкурс мероприятие в нашем городе традиционное. Именно здесь можно увидеть взаимовыручку юнармейцев, ощутить поддержку, чувство сплочённости и настоящей дружбы. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны, поэтому и проводим такие мероприятие, - рассказала директор детско-юношеского центра «Росток» Елена Васильева.

В рамках конкурса команды показывали свои умения в строевой подготовке, выполнении команд и исполнении песен.

В итоге первое место заняли команды школ № 20 им. Н.И. Ходенко(с. Пшада) и №21(с. Береговое), вторыми стали представители школ №6 им. Евдокии Бершанской и 24 (с. Текос), на третьей строчке итогового протокола расположились команды школ № 3 им. Адмирала Нахимова и № 10 им. Атамана Головатого (с. Марьина Роща).

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик