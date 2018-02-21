В Новороссийске Госавтоинспекторы и десантники знакомят детей со своей службой

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В преддверии Дня защитника Отечества новороссийские десантники пригласили дошколят на экскурсию в воинскую часть. А чтобы маршрут следования к части стал максимально полезен и безопасен, Госавтоинспекторы Новороссийска провели для детей акцию «Шагающий автобус». Мероприятие, направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, пришлось по душе юным участникам дорожного движения.

Предшествовала экскурсии познавательная викторина, победителям которой инспектора надели светоотражающие жилетки и назначили своими помощниками при движении «автобуса». По пути следования детям напомнили о правилах перехода через проезжую часть, об обязательном использовании световозвращающих элементов. Малышам показали, какие дорожные знаки устанавливаются в зоне пешеходных переходов, рассказали об истории появления светофора, и что обозначают световые сигналы на нем. Госавтоинспекторы провели ребят по внутридворовой территории, где подробно рассказали им о правилах поведения во дворах. Завершая экскурсию, инспекторы ГИБДД объяснили ребятам, как важно использовать световозвращающие элементы.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску