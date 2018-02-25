/Образование/

Вот что случается, когда государство работает во благо людей.

Как создали финское образовательное чудо:

1. Отменили проверяющие органы. Просто закрыли. Аттестация есть только в последнем классе, и то по желанию, если в ВУЗ хочешь. Колледж - по собеседованию.

2. Зарплату контролирующих чиновников направили учителям. Итого - творческая высокооплачиваемая работа. Конкурс в педагогическую магистратуру - 14 человек на место.

3. Контролем образования по сути занимаются родители. В доступе есть все нормативные документы.

Результат - школы расцвели, причем каждая - по-своему. А финское образование стало лучшим в Европе.

Источник: http://uduba.com/2263891