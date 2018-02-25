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Финское образовательное чудо!
Вот что случается, когда государство работает во благо людей.
Как создали финское образовательное чудо:
1. Отменили проверяющие органы. Просто закрыли. Аттестация есть только в последнем классе, и то по желанию, если в ВУЗ хочешь. Колледж - по собеседованию.
2. Зарплату контролирующих чиновников направили учителям. Итого - творческая высокооплачиваемая работа. Конкурс в педагогическую магистратуру - 14 человек на место.
3. Контролем образования по сути занимаются родители. В доступе есть все нормативные документы.
Результат - школы расцвели, причем каждая - по-своему. А финское образование стало лучшим в Европе.
Источник: http://uduba.com/2263891
Категория: Новости / Образование